Дженніфер Лопес показала дуже особисті кадри з Беном Аффлеком (фото, відео)

Джей Ло після возз'єднання з Беном стала куди ссентиментальнішою та все частіше відкриває публіці свої справжні почуття, показуючи домашні кадри.

52-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес нечасто дозволяє собі показати на публіці свої почуття до актора Бена Аффлека, з яким возз'єдналася рік тому після 17-річної розлуки, проте на День батька зробила виняток. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька фотографій і відео, що показують всю глибину почуттів Джей Ло до Аффлека та ніжність, яка панує в парі. На знімках і відео вона має по-справжньому щасливий вигляд.

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"Із Днем батька найдбайливішого, люблячого, лагідного, послідовного та самовідданого тата. #HappyFathersDay, моє кохання", — йдеться в підписі.

Тут же — уривок із її інтерв'ю програмі "Доброго ранку, Америко", де Лопес каже, що любить свою "кар'єру, але немає нічого повноціннішого" для неї, ніж можливість створити сім'ю з кимось, кого вона кохає "глибоко й так само віддано".

"Мені подобається ідея майбутнього й те, що ми можемо створити. Але я дійсно просто хочу насолодитися моментом і залишатися в ньому якнайдовше", — додала Дженніфер.

На додачу до зображень із червоних доріжок, які вони зробили на прем'єрі "Останньої дуелі" на Венеційському кінофестивалі у вересні минулого року та гала-концерті 2022 року, співачка поділилася й кадрами спільного проведення часу. Серед фото, зроблених удома або під час поїздок на авто, були також деякі моменти з їхньої минулорічної подорожі на яхті за $100 млн у Сен-Тропе (Франція), коли пара вперше відкрито розповіла про возз'єднання.

У квітні цього року актор і співачка знову заручилися, і Лопес не приховувала того, наскільки була щаслива отримати кільце із зеленим діамантом від Бена. Пара після багатомісячних пошуків уже визначилася з майбутнім сімейним гніздом, уподобавши маєток за $60 млн.

Тим часом ексбойфренд Лопес Алекс Родрігес, із яким вона була разом чотири роки, і справа навіть дійшла до заручин, нарешті оговтався від втрати своєї знаменитої коханої та вже зустрічається з іншими жінками. Зокрема, його помітили за поцілунками з 25-річною Кетрін Педжетт у Taverna Anema e Core на Капрі (Італія).