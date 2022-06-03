RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек переїжджають у спільний будинок

677
Бен Аффлек, новий будинок, маєток у голлівуді, Бенніфер, Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images | Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Офіційної заяви не було, але парочка вже перевозить речі.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уже давно підшукували будинок у Лос-Анджелесі, щоб жити в ньому разом і щоб там вистачило місця їхнім дітям від попередніх шлюбів. Вони оглянули чимало маєтків, але повідомлень про те, що все ж таки придбали хоч один, не було. Проте журналісти засікли вантажівки для переїзду біля будинків Бена та Джей Ло. Про це пише TMZ.

Ходять чутки, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек придбали величезний маєток у Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів після багатомісячних пошуків.

Бен Аффлек, новий будинок, маєток у голлівуді, Бенніфер, Дженніфер Лопес
Імовірно, це новий будинок Бена Аффлека та Дженніфер Лопес
Фото: tmz

Один із розкішних автомобілів Дженніфер був припаркований біля величезного маєтку, а до будинку постійно під'їжджали великі вантажівки, які зазвичай використовуються для переїзду.

Бен Аффлек, новий будинок, маєток у голлівуді, Бенніфер, Дженніфер Лопес
Вантажівки для переїзду
Фото: tmz

Про будинок журналісти теж дещо з'ясували — він належав австралійському мільярдеру Джеймсу Пекеру. Раніше ним володів голлівудський актор Денні ДеВіто.

Якщо Бен і Дженніфер все ж таки придбали цей маєток, то угода була таємною, бо на продаж його не виставляли.

Бен Аффлек, новий будинок, маєток у голлівуді, Бенніфер, Дженніфер Лопес
Машина Джей Ло біля маєтку
Фото: tmz

Стосунки Лопес і Аффлека розвиваються стрімко з моменту їхнього возз'єднання в травні 2021 року після 17 років розлуки.

У квітні цього року вони оголосили про свої другі заручини, і тепер шанувальники пари сподіваються, що вони таки одружаться.

Нагадаємо, раніше Джей Ло опублікувала кілька літніх знімків, зроблених біля басейну, і продемонструвала, що перебуває в чудовій формі. А на недавньому відео вона продемонструвала свою обручку із зеленим діамантом за 10 мільйонів доларів. Рідкісний камінь був придбаний спеціально для неї, адже співачка неодноразово говорила, що зелений — її улюблений колір.