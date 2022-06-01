Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру у мінібікіні в перший день літа

52-річна співачка знаходиться у чудовій формі

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Дженніфер Лопес, яка вже у липні відсвяткує свій 53-й день народження, останнім часом стала частіше радувати шанувальників своїми знімками у соцмережах. Днями вона продемонструвала кілька фото із пляжної фотосесії.

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Співачка та актриса, яка знаходиться у приголомшливій формі, позувала біля басейну у чорному мінібікіні та накидці.

[ + – ] Дженніфер Лопес відзначає перший день літа Фото: Instagram jlo [ + – ] Дженніфер Лопес відзначає перший день літа Фото: Instagram jlo

Знімки вона підписала: "активований літній режим" і зібрала вже два мільйони лайків.

А шанувальники, крім того, що підмітили чудову форму співачки, дуже чекають на її весілля з давнім бойфрендом Беном Аффлеком. Пара розійшлася 20 років тому, так і не зареєструвавши офіційний шлюб, але зараз, коли вони зійшлися знову, весіллю, схоже, все ж таки бути.

З чуток, грандіозна церемонія відбудеться наприкінці літа. Отже, зважаючи на все, підготовка до заходу вже має йти повним ходом.

Днями Джей Ло сходила на романтичне побачення з Аффлеком і зараз пара підшукує великий будинок, де буде комфортно і їм самим, і їхнім дітям від попередніх шлюбів.

А нещодавно, демонструючи новий манікюр, Лопес показала і свою розкішну каблучку із зеленим діамантом за 10 мільйонів доларів.

[ + – ] Джей Ло демонструє свою обручку із зеленим діамантом

Бен явно вибрав унікальну прикрасу для заручин невипадково. Дженніфер неодноразово говорила, що зелений її щасливий колір.

"Я завжди говорю, що зелений — мій щасливий колір. Я зрозуміла, що зі мною відбувалися дивовижні речі саме тоді, коли я була в зеленому", — пояснювала Джей Ло.