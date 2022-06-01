Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру у мінібікіні в перший день літа
52-річна співачка знаходиться у чудовій формі
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Дженніфер Лопес, яка вже у липні відсвяткує свій 53-й день народження, останнім часом стала частіше радувати шанувальників своїми знімками у соцмережах. Днями вона продемонструвала кілька фото із пляжної фотосесії.
Співачка та актриса, яка знаходиться у приголомшливій формі, позувала біля басейну у чорному мінібікіні та накидці.
Знімки вона підписала: "активований літній режим" і зібрала вже два мільйони лайків.
А шанувальники, крім того, що підмітили чудову форму співачки, дуже чекають на її весілля з давнім бойфрендом Беном Аффлеком. Пара розійшлася 20 років тому, так і не зареєструвавши офіційний шлюб, але зараз, коли вони зійшлися знову, весіллю, схоже, все ж таки бути.
З чуток, грандіозна церемонія відбудеться наприкінці літа. Отже, зважаючи на все, підготовка до заходу вже має йти повним ходом.
Днями Джей Ло сходила на романтичне побачення з Аффлеком і зараз пара підшукує великий будинок, де буде комфортно і їм самим, і їхнім дітям від попередніх шлюбів.
А нещодавно, демонструючи новий манікюр, Лопес показала і свою розкішну каблучку із зеленим діамантом за 10 мільйонів доларів.
Бен явно вибрав унікальну прикрасу для заручин невипадково. Дженніфер неодноразово говорила, що зелений її щасливий колір.
"Я завжди говорю, що зелений — мій щасливий колір. Я зрозуміла, що зі мною відбувалися дивовижні речі саме тоді, коли я була в зеленому", — пояснювала Джей Ло.