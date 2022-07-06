52-річна Дженніфер Лопес показала розкішну фігуру у бікіні (відео)

Артистка показала, що не дарма стільки часу приділяє своїй зовнішності.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продовжує демонструвати плоди багатогодинних занять у спортзалі та щоденного догляду за своїм тілом. Поп-діва опублікувала відео на своїх сторінках у соцмережах, на якому позує в купальниках і почувається готовою до активного літа.

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Джей Ло представила кадри, на яких позує в розкішних яскравих купальниках, які переважно складалися із сексуальних комплектів з двох частин і сітчастих монокіні, демонструючи ідеальні вигини тіла і підтягнуту фігуру. Образи вона розбавила золотими аксесуарами, капелюхами, браслетами та яскравим макіяжем.

На додачу до всього Дженніфер надала абсолютно нового змісту фразі "Hot Girl Summer".

"Абсолютно чудова! Найкрасивіша жінка", "Щодня ти виглядаєш фантастично, ти прекрасна", "Джей Ло, ти така красива душа та така талановита жінка з великим серцем і мудрістю. Справжній зразок для наслідування", — пишуть у коментарях шанувальники зірки .

Раніше ми розповідали про те, що Лопес показала своє обличчя без макіяжу, а потім із повним макіяжем. Так, вона прорекламувала новий продукт бойового косметичного бренду JLo Beauty під назвою That Overnight Hustle, який артистка назвала "догляд за обличчям у флаконі".

Зараз у знаменитості — біла смуга у житті. Вона знову наречена, оскільки Бен Аффлек зробив їй пропозицію, подарувавши їй обручку з рідким зеленим діамантом, а також переїжджає в новий маєток, де житиме з коханим і дітьми. Розкішний маєток коштував парі 68 мільйонів доларів. Нещодавно співачка показала дуже особисті кадри зі своїм нареченим.