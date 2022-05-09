Дженніфер Лопес та Бен Аффлек планують придбати маєток за 68 млн доларів

Незабаром зіркова пара планує укласти шлюб.

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Американська співачка Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек планують придбати маєток за майже 70 мільйонів доларів. Про це пише Elle.

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Напередодні пару помітили папараці під час огляду чергового будинку. Проте Джей Ло та Бен Аффлек дуже вимогливі до умов свого майбутнього сімейного гніздечка. Вони готові віддати за маєток у Лос-Анджелесі приблизно 68 мільйонів доларів (близько двох мільярдів гривень).

Зіркова пара хоче знайти маєток, у якому зможуть жити всі їхні п'ятеро дітей: двійнята Дженніфер Лопес — 14-річні Емма та Макс, і діти Бена Аффлека від попереднього шлюбу з Дженніфер Гарнер — 16-річна Вайолет, 13-річна Серафіна та 10-річний Сем.

Під час пошуків придатного маєтку Дженніфер Лопес продемонструвала зручний образ зі смарагдової сорочки, класичних джинсів та сонцезахисних окулярів. Волосся співачка зібрала в пучок. Наречений 52-річної Джей Ло був у білій сорочці та бежевий штанах.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у пошуках свого ідеального маєтку

Джей Ло та Бен Аффлек взяли "паузу" у своїх стосунках на 20 років. За цей час вони спробували себе в різних романах, у них народилися діти від союзів з іншими людьми. Проте через роки закохана пара пробує відновити свій роман та навіть готова укласти офіційний шлюб.

Нагадаємо, раніше в мережі ширилася інформація про те, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек готові придбати найбільший маєток Лос-Анджелеса за 165 млн доларів.

Також Фокус писав про те, як пройде довгоочікуване весілля 52-річної Джей Ло та її коханого Бена Аффлека. Церемонія одруження відбудеться влітку або на початку осені 2022.