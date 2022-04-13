Дженніфер Лопес і Бен Аффлек хочуть купити найбільший маєток Лос-Анджелеса

Величезний маєток вартістю 165 мільйонів доларів побудував відомий телевізійний магнат Аарон Спеллінг.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вже почали придивлятися до будинку, в якому вони, мабуть, збираються жити після весілля. І їхній вибір зупинився на одному з найдорожчих і найвідоміших маєтків Бель-Ейр, який побудував знаменитий Аарон Спеллінг. Про це пише Daily Mail.

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Вартість маєтку Спеллінга — 165 мільйонів доларів. Раніше Джей Ло та Аффлек оглядали будинок за 55 мільйонів доларів, але угода зірвалася.

Аарон Спеллінг, який помер у 2006 році, був двічі занесений до книги рекордів Гіннесса — як "найрезультативніший продюсер усіх часів і народів" і як "володар найбільшого будинку у світі" (123 кімнати, 3390 м²). Він також зняв серіали "Район Беверлі Гіллз", "Район Мелроуз" та "Твін Пікс".

Фото: Hilton & Hyland

Після його смерті вдова Кенді Спеллінг продала величезний будинок британській спадкоємиці Петрі Екклстоун у 2011 році за 85 мільйонів доларів, попередньо витративши 20 мільйонів на ремонт. У 2019 році маєток продали анонімному покупцю із Саудівської Аравії вже за 120 мільйонів. У будинку Спеллінга є 100 гаражних місць, чотирнадцять спалень і 27 ванних кімнат.

Фото: Hilton & Hyland Фото: Hilton & Hyland Фото: Hilton & Hyland Фото: Hilton & Hyland

Також тут є боулінг, кінотеатр, тенісний корт, салон краси та навіть ціле крило, відведене під гардеробну.

Нагадаємо, Джей Ло і Бен Аффлек збираються нарешті побратися через 20 років після того, як планували це зробити вперше, але розлучилися. Весілля, ймовірно, відбудеться влітку, або восени цього року.

Лопес уже похвалилася новою обручкою з рідкісним зеленим діамантом. Його вартість співачка не назвала, але експерти припустили, що така прикраса може коштувати щонайменше сім мільйонів доларів.