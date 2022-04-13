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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят купить самое большое поместье Лос-Анджелеса

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дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
Фото: Getty Images

Огромное имение, стоимостью в 165 миллионов долларов, построил известный телевизионный магнат Аарон Спеллинг

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже начали присматривать дом, в котором они, видимо, собираются жить после свадьбы. И их выбор пал на одно из самых дорогих и известных имений Бель-Эйр, построенное знаменитым Аароном Спеллингом. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость поместья Спеллинга – 165 миллионов долларов. Ранее Джей Ло и Аффлек осматривали дом за 55 миллионов долларов, но сделка сорвалась.

Аарон Спеллинг, скончавшийся в 2006 году, был дважды занесен в книгу рекордов Гиннесса — как "самый результативный продюсер всех времен и народов" и как "обладатель самого большого дома в мире" (123 комнаты, 3390 м²). Он снял, среди прочих, сериалы "Беверли Хиллз", "Мелроуз" и "Твин Пикс".

Фото: Hilton & Hyland

После его смерти, его вдова Кэнди Спеллинг продала огромный дом британской наследнице Петре Экклстоун в 2011 году за 85 миллионов долларов, предварительно потратив 20 миллионов на ремонт. В 2019 году имение было продано анонимному покупателю из Саудовской Аравии уже за 120 миллионов. В "доме Спеллинга" имеются 100 гаражных мест, четырнадцать спален и 27 ванных комнат.

дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
Фото: Hilton & Hyland
дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
Фото: Hilton & Hyland
дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
Фото: Hilton & Hyland
дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
Фото: Hilton & Hyland
дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек
дом спеллинга, аарон спеллинг, особняк, дженнифер лопес, бен аффлек

Также тут есть боулинг, кинотеатр, теннисный корт, салон красоты и даже целое крыло, отведенное под гардеробную.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек собираются наконец-то пожениться спустя 20 лет после того, как планировали это сделать в первый раз, но расстались. Свадьба, вероятно, состоится летом, или осенью этого года.

Лопес уже похвасталась новым обручальным кольцом с редким зеленым бриллиантом. Его стоимость певица не назвала, но эксперты предположили, что такое украшение может стоить не менее семи миллионов долларов.