Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят купить самое большое поместье Лос-Анджелеса

Огромное имение, стоимостью в 165 миллионов долларов, построил известный телевизионный магнат Аарон Спеллинг

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже начали присматривать дом, в котором они, видимо, собираются жить после свадьбы. И их выбор пал на одно из самых дорогих и известных имений Бель-Эйр, построенное знаменитым Аароном Спеллингом. Об этом пишет Daily Mail.

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Стоимость поместья Спеллинга – 165 миллионов долларов. Ранее Джей Ло и Аффлек осматривали дом за 55 миллионов долларов, но сделка сорвалась.

Аарон Спеллинг, скончавшийся в 2006 году, был дважды занесен в книгу рекордов Гиннесса — как "самый результативный продюсер всех времен и народов" и как "обладатель самого большого дома в мире" (123 комнаты, 3390 м²). Он снял, среди прочих, сериалы "Беверли Хиллз", "Мелроуз" и "Твин Пикс".

Фото: Hilton & Hyland

После его смерти, его вдова Кэнди Спеллинг продала огромный дом британской наследнице Петре Экклстоун в 2011 году за 85 миллионов долларов, предварительно потратив 20 миллионов на ремонт. В 2019 году имение было продано анонимному покупателю из Саудовской Аравии уже за 120 миллионов. В "доме Спеллинга" имеются 100 гаражных мест, четырнадцать спален и 27 ванных комнат.

Фото: Hilton & Hyland Фото: Hilton & Hyland Фото: Hilton & Hyland Фото: Hilton & Hyland

Также тут есть боулинг, кинотеатр, теннисный корт, салон красоты и даже целое крыло, отведенное под гардеробную.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек собираются наконец-то пожениться спустя 20 лет после того, как планировали это сделать в первый раз, но расстались. Свадьба, вероятно, состоится летом, или осенью этого года.

Лопес уже похвасталась новым обручальным кольцом с редким зеленым бриллиантом. Его стоимость певица не назвала, но эксперты предположили, что такое украшение может стоить не менее семи миллионов долларов.