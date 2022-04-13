Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал ей второе предложение
Свадьба звездной пары состоится летом или в начале осени 2022 года.
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52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась тем, как ее возлюбленный, актер Бен Аффлек сделал ей второе предложение. Об этом пишет Page Six.
По словам знаменитости, даже для нее этот момент стал неожиданным.
"Вы когда-нибудь представляли, что ваша самая большая мечта может осуществиться? Когда субботним вечером я лежу в своем любимом месте на земле (в ванне с пузырьками), мой прекрасный возлюбленный встал на одно колено и сделал мне предложение" — призналась невеста Бена Аффлека в своих соцсетях.
Дженнифер растерялась, поскольку этот момент повторился через 20 лет, и, конечно же, она сказала "да" со слезами на глазах.
Отметим, что звездная пара женится через 20 лет после первого предложения оскароносного актера. Тогда они расстались незадолго до свадьбы, однако в 2022 планируют исправить ошибки молодости и официально заключить брак.
Напомним, стали известны подробности предстоящей свадьбы Лопес и Аффлека, которая состоится летом или в начале осени 2022 года. Известно, что бывшая жена 49-летнего актера Дженнифер Гарнер есть среди списка приглашенных.
Также Фокус писал о моменте предложения Бруклина Бекхэма, когда он предлагал выйти за него замуж своей возлюбленной, актрисе Николе Пельтц.