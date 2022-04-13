Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал ей второе предложение

Свадьба звездной пары состоится летом или в начале осени 2022 года.

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52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась тем, как ее возлюбленный, актер Бен Аффлек сделал ей второе предложение. Об этом пишет Page Six.

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По словам знаменитости, даже для нее этот момент стал неожиданным.

"Вы когда-нибудь представляли, что ваша самая большая мечта может осуществиться? Когда субботним вечером я лежу в своем любимом месте на земле (в ванне с пузырьками), мой прекрасный возлюбленный встал на одно колено и сделал мне предложение" — призналась невеста Бена Аффлека в своих соцсетях.

Дженнифер растерялась, поскольку этот момент повторился через 20 лет, и, конечно же, она сказала "да" со слезами на глазах.

[ + – ] В 2022 году вышел фильм "Marry Me" с Дженнифер Лопес в главной роли, где она стала невестой первого встречного Фото: Universal Pictures

Отметим, что звездная пара женится через 20 лет после первого предложения оскароносного актера. Тогда они расстались незадолго до свадьбы, однако в 2022 планируют исправить ошибки молодости и официально заключить брак.

Напомним, стали известны подробности предстоящей свадьбы Лопес и Аффлека, которая состоится летом или в начале осени 2022 года. Известно, что бывшая жена 49-летнего актера Дженнифер Гарнер есть среди списка приглашенных.

Также Фокус писал о моменте предложения Бруклина Бекхэма, когда он предлагал выйти за него замуж своей возлюбленной, актрисе Николе Пельтц.