Дженніфер Лопес розповіла, як Бен Аффлек зробив їй другу пропозицію

Весілля зіркової пари відбудеться влітку або на початку осені 2022.

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52-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася тим, як її коханий, актор Бен Аффлек зробив їй другу пропозицію. Про це пише Page Six.

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За словами знаменитості, навіть для неї ця мить стала несподіваною.

"Ви коли-небудь уявляли, що ваша найбільша мрія може здійснитися? Коли суботнім вечором я лежу у своєму улюбленому місці на землі (у бульбашковій ванні), мій чудовий коханий встав на одне коліно і зробив мені пропозицію" — зізналася наречена Бена Аффлека у своїх соцмережах.

Дженніфер розгубилася, оскільки цей момент повторився через 20 років, і, звичайно, вона сказала "так" зі сльозами на очах.

[ + – ] У 2022 році вийшов фільм "Marry Me" з Дженніфер Лопес у головній ролі, де вона стала нареченою першого зустрічного Фото: Universal Pictures

Зазначимо, що зіркова пара одружується через 20 років після першої пропозиції оскароносного актора. Тоді вони розсталися незадовго до весілля, проте у 2022 році планують виправити помилки молодості та офіційно укласти шлюб.

Нагадаємо, стали відомі подробиці майбутнього весілля Лопес та Аффлека, яке відбудеться влітку або на початку осені 2022. Відомо, що колишня дружина 49-річного актора Дженніфер Гарнер серед списку запрошених.

Також Фокус писав про момент пропозиції Брукліна Бекхема, коли він пропонував вийти за нього заміж своїх коханій, акторці Ніколі Пельтц.