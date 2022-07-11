Дженніфер Лопес похвалилася незвичайною зачіскою від зіркового перукаря (відео)

Джей Ло поділилася кадрами підготовки до фотосесії для реклами нового продукту її косметичного бренду.

Знаменитий стиліст і перукар Кріс Епплтон, якому своє волосся довіряють Дженніфер Лопес, Кім Кардаш'ян та інші зірки шоу-бізнесу, поділився результатами своєї роботи в Instagram, показавши її бездоганний макіяж, а також дуже оригінальну зачіску. Аналогічне відео на сторінці в соцмережі опублікувала і сама Дженніфер.

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Кріс зібрав волосся Дженніфер у гладкий тісний пучок. Передню частину волосся він розділив посередині, а пасма заплів у кіски по обидва боки її обличчя.

Макіяж співачки вийшов напрочуд елегантним. Її довгі вії були густо вкриті чорною тушшю, а тіні для повік Кріс підібрав рожевого та золотого кольору, щоб зробити очі яскравішими.

Вилиці візажист підрсикового кольору, якреслив рум'янами пекі гармоніювали з її макіяжем очей, а на губи наніс помаду з нюдовим глянцевим відтінком, обравши підведення темнішого кольору, яке ідеально повторювало форму губ зірки.

Поки команда чаклувала над макіяжем і зачіскою Дженніфер для її нової фотосесії та реклами косметичного бренду JLO Beauty, вона сиділа в шовковому халаті з квітковим принтом.

"Не можу це чіпати", — написала Лопес і додала хештег #Weekendshoots наприкінці.

Лінійка косметичних продуктів співачки включає засоби для очищення, сироватки, маски та крем для очей. Згідно з офіційним сайтом бренду, "мета полягала в тому, щоб створити розкішні, але доступні засоби догляду за шкірою, які ви могли б дозволити собі використовувати щодня, і продукти, які супроводжують вас протягом усього життя".

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло, якій 52 роки, представила кадри, де позує в розкішних яскравих купальниках, що складаються в основному із сексуальних комплектів із двох частин і сітчастих монокіні, демонструючи ідеальні вигини тіла та підтягнуту фігуру. Образи вона розбавила золотими аксесуарами, капелюхами, браслетами та яскравим макіяжем.