"Хотів би ще один шанс": що відбувається між Аффлеком і Гарнер (фото)

Колишнє подружжя підтримує хороші стосунки. Втім, є одна значна перепона для відновлення їхнього роману.

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52-річний американський актор Бен Аффлек "дуже хотів би ще один шанс" з колишньою дружиною, 52-річною акторкою Дженніфер Гарнер. Про це пише Page Six.

"Він безперечно був би відкритий для того, щоби зробити ще одну спробу з Джен, якщо колись для цього настане підходящий час", — розповів інсайдер видання.

Попри те, що колишні підтримують хороші стосунки, Гарнер давно зустрічається з генеральним директором Джоном Міллером.

"Водночас Бен розуміє, що на нинішньому етапі їхніх життів це нереально", — додало джерело.

Дженніфер та Бен були одружені з 2005 по 2018. Вони стали батьками трьох дітей — Вайолет, Серафіни та Самюеля.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

"З боку Джен почуття не взаємні. Вона щаслива з Джоном і в неї зараз цього просто немає в думках. У неї чудові стосунки з Беном як із батьком спільних дітей", — вважає інсайдер.

До того ж, Аффлек тільки нещодавно розлучився з Дженніфер Лопес та "зосереджений на своїй новій сторінці".

"Бен поважає стосунки Джен із Джоном та ніколи не став би поміж ними", — додало джерело.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Інсайдери також говорили, що Гарнер не готова кидати Міллера заради Аффлека.

"[Джон] проводить багато часу [в її будинку]. Він іноді навіть возить Джен на знімальний майданчик вранці", — говорило джерело.

Джон Міллер є головою CaliGroup. Нещодавно ходили чутки, що він почувається незручно через тісний зв’язок між Джен і Беном.

Нагадаємо, Бену Аффлеку подобається відома акторка.

Також Фокус писав про смерть близької подруги Дженніфер Гарнер через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.