"Хотел бы еще один шанс": что происходит между Аффлеком и Гарнер (фото)

Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. Впрочем, есть одна значительная преграда для возобновления их романа.

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52-летний американский актер Бен Аффлек "очень хотел бы еще один шанс" с бывшей женой, 52-летней актрисой Дженнифер Гарнер. Об этом пишет Page Six.

"Он определенно был бы открыт для того, чтобы сделать еще одну попытку с Джен, если когда-то для этого наступит подходящее время", — рассказал инсайдер издания.

Несмотря на то, что бывшие поддерживают хорошие отношения, Гарнер давно встречается с генеральным директором Джоном Миллером.

"В то же время Бен понимает, что на нынешнем этапе их жизней это нереально", — добавил источник.

Дженнифер и Бен были женаты с 2005 по 2018. Они стали родителями троих детей — Вайолет, Серафины и Самюэля.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

"Со стороны Джен чувства не взаимны. Она счастлива с Джоном и у нее сейчас этого просто нет в мыслях. У нее отличные отношения с Беном как с отцом общих детей", — считает инсайдер.

К тому же, Аффлек только недавно развелся с Дженнифер Лопес и "сосредоточен на своей новой странице".

"Бен уважает отношения Джен с Джоном и никогда не стал бы между ними", — добавил источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Инсайдеры также говорили, что Гарнер не готова бросать Миллера ради Аффлека.

"[Джон] проводит много времени [в ее доме]. Он иногда даже возит Джен на съемочную площадку по утрам", — говорил источник.

Джон Миллер является главой CaliGroup. Недавно ходили слухи, что он чувствует себя неудобно из-за тесной связи между Джен и Беном.

Напомним, Бену Аффлеку нравится известная актриса.

Также Фокус писал о смерти близкой подруги Дженнифер Гарнер из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.