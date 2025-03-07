Дженніфер Лопес розлючена через дії Бена Аффлека: що сталося (фото)

Лише наприкінці лютого зірки офіційно закінчили своє розлучення. Вони були одружені близько двох років.

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Американська співачка Дженніфер Лопес "розлючена" через близький звʼязок Бена Аффлека та його колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Про це пише Page Six.

Джерело розповіло виданню, що Джей Ло "не в захваті від постійного перегляду фотографій" свого колишнього Бена Аффлека та Гарнер.

Колишнє подружжя проводить багато часу разом, що викликає певні спекуляції щодо почуттів оскароносного актора до його першої дружини.

Інсайдер каже, що ці фото були як "сіль на рану" для Дженніфер Лопес, яка офіційно завершила своє розлучення з Аффлеком наприкінці лютого 2025. Вони були одружені близько двох років.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Аффлек і Гарнер розлучилися у 2018 році і продовжують виховувати своїх трьох дітей: Вайолет, 19, Серафіну, 16, і Семюеля, 12.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер

Через це Дженніфер Лопес "розлючена", і ситуація "повністю псує її голову".

Тим часом інше джерело повідомляє, що зірка зосереджена на своєму майбутньому фільмі Netflix "Службовий роман".

"Я сумніваюся, що вона навіть бачила ці історії, оскільки вона захоплена фільмом. Вона була повністю зосереджена на своєму житті, своєму зростанні та своєму щасті", — вважає інсайдер.

Тим часом ходять чутки, що Бен Аффлек "дуже хотів би ще один шанс" з Дженніфер Гарнер.

"Він безперечно був би відкритий для того, щоби зробити ще одну спробу з Джен, якщо колись для цього настане підходящий час", — розповіло джерело.

Втім, наразі Гарнер зустрічається з Джоном Міллером, тому її колишній чоловік розуміє, що поки це нереально.

Нагадаємо, за чутками, Бену Аффлеку давно подобається Ана де Армас.

Також Фокус писав про те, чи готова Дженніфер Гарнер кинути свого нареченого заради Аффлека.