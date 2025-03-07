Дженнифер Лопес в ярости из-за действий Бена Аффлека: что произошло (фото)

Лишь в конце февраля звезды официально закончили свой развод. Они были женаты около двух лет.

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Американская певица Дженнифер Лопес "в ярости" из-за близкой связи Бена Аффлека и его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Об этом пишет Page Six.

Источник рассказал изданию, что Джей Ло "не в восторге от постоянного просмотра фотографий" своего бывшего Бена Аффлека и Гарнер.

Бывшие супруги проводят много времени вместе, что вызывает определенные спекуляции относительно чувств оскароносного актера к его первой жене.

Инсайдер говорит, что эти фото были как "соль на рану" для Дженнифер Лопес, которая официально завершила свой развод с Аффлеком в конце февраля 2025 года. Они были женаты около двух лет.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Аффлек и Гарнер развелись в 2018 году и продолжают воспитывать своих троих детей: Вайолет, 19, Серафину, 16, и Сэмюэля, 12.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Из-за этого Дженнифер Лопес "разъярена", и ситуация "полностью портит ее голову".

Между тем другой источник сообщает, что звезда сосредоточена на своем предстоящем фильме Netflix "Служебный роман".

"Я сомневаюсь, что она даже видела эти истории, поскольку она увлечена фильмом. Она была полностью сосредоточена на своей жизни, своем росте и своем счастье", — считает инсайдер.

Тем временем ходят слухи, что Бен Аффлек "очень хотел бы еще один шанс" с Дженнифер Гарнер.

"Он определенно был бы открыт для того, чтобы сделать еще одну попытку с Джен, если когда-то для этого наступит подходящее время", — рассказал источник.

Впрочем, сейчас Гарнер встречается с Джоном Миллером, поэтому ее бывший муж понимает, что пока это нереально.

Напомним, по слухам, Бену Аффлеку давно нравится Ана де Армас.

Также Фокус писал о том, готова ли Дженнифер Гарнер бросить своего жениха ради Аффлека.