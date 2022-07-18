Дженніфер Лопес розповіла про свої весільні сукні

З'ясувалося, що одне вбрання збереглося у Джей Ло ще зі зйомок у старому фільмі.

Дженніфер Лопес продовжує ділитися подробицями свого весілля у Лас-Вегасі. З'ясувалося, що на церемонії, яка хоч і була спонтанною, але було аж два вбрання. А Бен Аффлек одягнув піджак "із власної шафи". Про це пише Daily Mail.

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52-річна співачка та 49-річний актор одружилися всього через три місяці після своїх других заручини.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у Little White Chapel у Лас-Вегасі Фото: Соцсети

Для одруження вони обрали Little White Chapel у Лас-Вегасі. Це знаменита каплиця, яка існує з 1950 року. Тут свого часу одружилися Пол Ньюман та Джоан Вудворт, Френк Сінатра та Міа Ферроу, Брюс Вілліс і Демі Мур, Брітні Спірс і Джеймс Олександр, Джо Джонас і Софі Тернер. Усього тут повінчалися уже 800 тисяч пар, а однією з визначних пам'яток є рожевий "Каділлак" Елвіса Преслі.

Як розповіло джерело, весілля було "інтимним". Дженніфер і Бен стояли в черзі на реєстрацію разом із чотирма іншими парами, які приїхали одружитися у "весільну столицю світу".

Дженніфер Лопес розповіла, що на ній була весільна сукня "зі старого фільму", яку вона зберігала у своєму великому гардеробі, а Бен Аффлек просто одягнув один зі своїх піджаків.

[ + – ] Дженніфер Лопес у своїй старій сукні з фільму Фото: Instagram jlo [ + – ] Дженніфер Лопес у своїй старій сукні з фільму Фото: Instagram jlo

Утім, друге вбрання все ж таки було від відомого будинку моди Zuhair Murad з весільної колекції Spring 2023. Це мереживна сукня з корсетом і шлейфом.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Instagram jlo [ + – ] Дженніфер Лопес у сукні від Zuhair Murad Фото: Instagram jlo

"Отже, з найкращими свідками, яких ви тільки могли собі уявити, сукнею зі старого фільму та курткою із шафи Бена, ми прочитали наші власні клятви у маленькій каплиці та подарували одне одному обручки, які будемо носити до кінця життя", — розповіла Лопес. До речі, на церемонії були присутні лише її діти та її мати.

Нагадаємо, пара хотіла одружитися ще в 2003 році. Але тоді увага преси до них була такою, що "Бенніфер" довелося наймати підставних наречених, щоб вислизнути від папараці. Зрештою весілля у Санта-Барбарі скасували, і Бен із Дженніфер розлучилися.

Не заперечується, але Дженніфер і Бен влаштують ще одну церемонію, куди покличуть усіх своїх друзів. Так у 2019 році вчинили Джо Джонас і Софі Тернер. Вони влаштували веселе весілля у Вегасі, а потім — шикарну вечірку для рідних і знайомих з усіма атрибутами розкішного зіркового весілля.

А поки щаслива Джей Ло опублікувала перше фото у статусі місіс Аффлек: селфі в ліжку з новою обручкою на пальці.