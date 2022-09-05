Дженніфер Лопес і Брітні Спірс. Найкрасивіші весілля знаменитостей літа 2022

Літо минуло, і сезон весіль майже завершився, але багато селебриті вибрали саме цей рік, щоб побратися.

Літо — традиційний час для весіль знаменитостей. У таблоїдах його навіть називають "сезоном весіль". А літо 2022 року стало особливим часом, адже карантинні обмеження були зняті, і селебриті нарешті змогли зіграти найшикарніші весілля, які тільки могли побажати.

Фокус вибрав найкрасивіші та найочікуваніші весільні церемонії літа 2022 року.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Це весілля має точно очолювати список літніх церемоній, адже Бенніфер ішли до цього довгі 20 років. Вони заручилися у 2002 році, але розірвали заручини, оскільки тиск і увага до них ЗМІ явно не сприяли романтичним настроям. Бен Аффлек і Дженніфер Лопес встигли одружитися, розійтися, зійтися з новими партнерами, але у 2021 році їхні шанувальники були приголомшені новиною, що Бенніфер знову разом.

[ + – ] Перше весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека в Лас-Вегасі Фото: Соцсети

16 липня 2022 року Лопес і Аффлек буквально втекли в Лас-Вегас, де одружилися в знаменитій Little White Chapel, популярній у знаменитостей. Гостей майже не було: тільки діти 1 мати Джей Ло, але наречена міняла сукні, і після цього був медовий місяць у Парижі.

Як виявилося, це було лише тренування перед грандіозною церемонією в маєтку Аффлека, до якої Бенніфер підготувалися за всіма правилами та яка відбулася через місяць після скромної та таємної церемонії у Вегасі.

[ + – ] Весільних суконь у Дженніфер Лопес було три Фото: Ralph Lauren [ + – ] Весільних суконь у Дженніфер Лопес було три Фото: Chris Appleton/Instagram

Весілля тривало три дні, було запрошено кілька сотень гостей, а наречена тричі змінювала сукні від Ralph Lauren.

І це якщо не рахувати інші вбрання, які Лопес одягала на весільний сніданок та інші свята.

Фото: On The JLo Фото: Chris Appleton/Instagram Фото: On The JLo Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Chris Appleton/Instagram

"У той момент, коли він побачив, як я йду до нього сходами, все набуло сенсу. Водночас було неймовірно важко повірити в те, ніби це чудовий сон і ти не хочеш прокидатися. Деякі старі рани були заліковані в той день, і тягар минулого нарешті впав із наших плечей. Повне коло — і зовсім не так, як ми планували. Набагато краще", — написала співачка у своєму блозі, де, радуючи шанувальників, тепер викладає знімки з церемонії, відмовившись надавати ексклюзивні права таблоїдам.

Другий медовий місяць щасливі наречені провели в Італії.

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Не менш довгоочікуваним, але драматичнішим було весілля поп-зірки Брітні Спірс і її бойфренда, актора-початківця Сема Асгарі.

[ + – ] Брітні Спірс і Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Вони почали зустрічатися, ще коли Брітні була під опікою свого батька, який контролював буквально кожен її крок і змушував працювати на знос, напихаючи таблетками.

Весілля стало тріумфом Брітні, яка звільнилася від багаторічного контролю та здобула свободу. Пара одружилася 9 червня в Лос-Анджелесі. Сукню для нареченої створила її давня подруга Донателла Версаче. На церемонію прийшли друзі Брітні: Мадонна, Періс Гілтон, Селена Гомес, Дрю Беррімор і багато інших.

Фото: Instagram parishilton Фото: Britney Spears/Instagram Фото: Britney Spears/Instagram Фото: Britney Spears/Instagram

Цікаво, але на церемонії не було родичів нареченої. Батьків, брата й сестру вона не запросила зі зрозумілих причин, але її сини Джейден і Престон не прийшли, тому що, на їхню думку, це "мало б дивний вигляд", адже більше нікого на церемонії з родичів не було.

Натомість у маєток намагався прорватися колишній чоловік Брітні — Джейсон Олександр, і мало не зірвав весілля. Але вечірка все одно вдалася.

Симон Порт Жакмю та Марко Маестрі

Весілля креативний директор і дизайнер Симон Порт Жакмю зіграв уже під кінець літа, 27 серпня. Модельєр одружився зі своїм давнім бойфрендом, власником рекламної компанії Yoann et Marco, Марко Маестрі.

[ + – ] Симон Порт Жакмю і Марко Маестрі

Церемонія хоч і була шикарною, з десятками гостей, але вийшла дуже приватною. Жакмю влаштував урочистість у селі Шарлеваль, що у Франції, де провів своє дитинство.

Фото: JACQUEMUS Фото: JACQUEMUS Фото: JACQUEMUS Фото: JACQUEMUS

До вівтаря його вела його бабуся Лілін, яка підтримувала його у всіх починаннях і яку він обожнює, а весільну вечерю влаштували під сторічними буками в замку Шато де Бонневаль, куди сам Жакмю їздив у дитинстві велосипедом.

Привітати молодят вийшли всі мешканці села, а на весілля з'їхалися знамениті друзі пари: Дуа Ліпа, Міка Арганьяраз, Тіна Кунакі, Аміна Муадді, Жанна Дамас та інші.

Александра Даддаріо й Ендрю Форм

Зірка серіалів "Чому жінки вбивають" і "Білий Лотос" познайомилася зі своїм обранцем романтично, на вулиці Нью-Йорка, 2020 року під час пандемії. Хоча до цього Даддаріо й Ендрю Форм, відомий і успішний продюсер, могли зіткнутися десятки разів на прем'єрах і світських заходах.

[ + – ] Александра Даддаріо й Ендрю Форм влаштували весілля в Новому Орлеані Фото: Instagram alexandradaddario

Зустрілися вони випадково, тому що рейси Даддаріо та Форма перенесли, і після цього вже не розлучалися.

Спочатку акторка хотіла весілля в Італії, щоб "пити італійські вина" три дні поспіль, але потім зупинила свій вибір на романтичному Новому Орлеані.

[ + – ] Александра Даддаріо й Ендрю Форм влаштували весілля в Новому Орлеані Фото: Instagram alexandradaddario [ + – ] Александра Даддаріо й Ендрю Форм влаштували весілля в Новому Орлеані Фото: Instagram alexandradaddario

Весілля відбулося в ретро-стилі в Preservation Hall, одній із найстаріших будівель Нового Орлеана, а вечірку влаштували в джаз-клубі у Французькому кварталі.

Лорд Гаррі Далмені, бос Sotheby's, і Гаррієт Клепем

Британські селебриті вирішили не відставати від заокеанських, і весілля лорда Гаррі Далмені, 54-річного глави аукціонного дому Sotheby's, відбулося за всіма англійськими канонами вищого світу на початку серпня.

[ + – ] Лорд Гаррі Далмені, бос Sotheby's, і Гаррієт Клепем Фото: Instagram thingsizzyloves

Церемонія в родовому замку в Шотландії, волинники на церемонії, шестиярусний торт, який лорд розрізав величезним тесаком, 300 високопоставлених гостей, кілти й родинна діамантова тіара на нареченій, словом, весілля вийшло на славу.

Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves

Лорд Далмені зустрічався з багатими спадкоємицями та був одруженийоюз видним політикинею, Керолайн Дагліш, членкинею Консервативної партії, але в супутниці життя собі вибрав Гаррієт Клепем — 33-річну консультантку з мистецтва, з якою познайомився на роботі.

Британський мільярдер Алан Говард і шеф-кухарка Керолайн Байрон

Яким би гарним не було весілля лорда Далмені, але британський мільярдер Алан Говард, відомий своєю потаємністю, влаштував у червні весілля, яке цілком може назватися найдорожчим весіллям цього літа й цього року.

[ + – ] Алан Говард і Керолайн Байрон Фото: Getty Images

Із чуток, він витратив на нього 10 мільйонів фунтів. І лише три мільйони пішли на гонорар Леді Гагі, яка виступала на вечірці.

[ + – ] Леді Гага на весіллі Алана Говарда Фото: Соцсети [ + – ] Леді Гага на весіллі Алана Говарда Фото: Соцсети

59-річний Говард одружився з 33-річною Керолайн Байрон — відомою модною шеф-кухаркою, власницею компанії Simply Caro.

Церемонія відбулася в Італії, на старовинній віллі Ольмо на озері Комо, яку закрили на місяць, щоб підготувати до урочистостей. Це обійшлося щасливому нареченому ще в мільйон фунтів.

Шарлотта, онука Руперта Мердока, та репер Люк Сторі

Великий і жахливий Руперт Мердок прославився своїм нечуваним багатством і своїми не менш гучними та руйнівними розлученнями. Тільки недавно він розлучився із супермоделлю Джеррі Голл, що явно обійшлося йому в мільйони фунтів стерлінгів.

Але заради онуки Шарлотти, однієї з 13 своїх онуків і онучок, Руперт відклав клопіт із розлученням і з'явився в ідилічне англійське село, де 21-річна Шарлотта влаштувала весілля в готичному стилі на початку липня.

[ + – ] Весілля Шарлотти Фрейд

Гостей зібралося чимало, прибули й батьки нареченої: Елізабет Мердок, яку називають однією з найвпливовіших жінок Великобританії, та Метью Фрейд — правнук того самого Зигмунда Фрейда.

Весілля вийшло дуже англійським, і церемонія відбулася в маленькій середньовічній церкві Святої Марії.