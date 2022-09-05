Дженніфер Лопес і Брітні Спірс. Найкрасивіші весілля знаменитостей літа 2022
Літо минуло, і сезон весіль майже завершився, але багато селебриті вибрали саме цей рік, щоб побратися.
Літо — традиційний час для весіль знаменитостей. У таблоїдах його навіть називають "сезоном весіль". А літо 2022 року стало особливим часом, адже карантинні обмеження були зняті, і селебриті нарешті змогли зіграти найшикарніші весілля, які тільки могли побажати.
Фокус вибрав найкрасивіші та найочікуваніші весільні церемонії літа 2022 року.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Це весілля має точно очолювати список літніх церемоній, адже Бенніфер ішли до цього довгі 20 років. Вони заручилися у 2002 році, але розірвали заручини, оскільки тиск і увага до них ЗМІ явно не сприяли романтичним настроям. Бен Аффлек і Дженніфер Лопес встигли одружитися, розійтися, зійтися з новими партнерами, але у 2021 році їхні шанувальники були приголомшені новиною, що Бенніфер знову разом.
16 липня 2022 року Лопес і Аффлек буквально втекли в Лас-Вегас, де одружилися в знаменитій Little White Chapel, популярній у знаменитостей. Гостей майже не було: тільки діти 1 мати Джей Ло, але наречена міняла сукні, і після цього був медовий місяць у Парижі.
Як виявилося, це було лише тренування перед грандіозною церемонією в маєтку Аффлека, до якої Бенніфер підготувалися за всіма правилами та яка відбулася через місяць після скромної та таємної церемонії у Вегасі.
Весілля тривало три дні, було запрошено кілька сотень гостей, а наречена тричі змінювала сукні від Ralph Lauren.
І це якщо не рахувати інші вбрання, які Лопес одягала на весільний сніданок та інші свята.
"У той момент, коли він побачив, як я йду до нього сходами, все набуло сенсу. Водночас було неймовірно важко повірити в те, ніби це чудовий сон і ти не хочеш прокидатися. Деякі старі рани були заліковані в той день, і тягар минулого нарешті впав із наших плечей. Повне коло — і зовсім не так, як ми планували. Набагато краще", — написала співачка у своєму блозі, де, радуючи шанувальників, тепер викладає знімки з церемонії, відмовившись надавати ексклюзивні права таблоїдам.
Другий медовий місяць щасливі наречені провели в Італії.
Брітні Спірс і Сем Асгарі
Не менш довгоочікуваним, але драматичнішим було весілля поп-зірки Брітні Спірс і її бойфренда, актора-початківця Сема Асгарі.
Вони почали зустрічатися, ще коли Брітні була під опікою свого батька, який контролював буквально кожен її крок і змушував працювати на знос, напихаючи таблетками.
Весілля стало тріумфом Брітні, яка звільнилася від багаторічного контролю та здобула свободу. Пара одружилася 9 червня в Лос-Анджелесі. Сукню для нареченої створила її давня подруга Донателла Версаче. На церемонію прийшли друзі Брітні: Мадонна, Періс Гілтон, Селена Гомес, Дрю Беррімор і багато інших.
Цікаво, але на церемонії не було родичів нареченої. Батьків, брата й сестру вона не запросила зі зрозумілих причин, але її сини Джейден і Престон не прийшли, тому що, на їхню думку, це "мало б дивний вигляд", адже більше нікого на церемонії з родичів не було.
Натомість у маєток намагався прорватися колишній чоловік Брітні — Джейсон Олександр, і мало не зірвав весілля. Але вечірка все одно вдалася.
Симон Порт Жакмю та Марко Маестрі
Весілля креативний директор і дизайнер Симон Порт Жакмю зіграв уже під кінець літа, 27 серпня. Модельєр одружився зі своїм давнім бойфрендом, власником рекламної компанії Yoann et Marco, Марко Маестрі.
Церемонія хоч і була шикарною, з десятками гостей, але вийшла дуже приватною. Жакмю влаштував урочистість у селі Шарлеваль, що у Франції, де провів своє дитинство.
До вівтаря його вела його бабуся Лілін, яка підтримувала його у всіх починаннях і яку він обожнює, а весільну вечерю влаштували під сторічними буками в замку Шато де Бонневаль, куди сам Жакмю їздив у дитинстві велосипедом.
Привітати молодят вийшли всі мешканці села, а на весілля з'їхалися знамениті друзі пари: Дуа Ліпа, Міка Арганьяраз, Тіна Кунакі, Аміна Муадді, Жанна Дамас та інші.
Александра Даддаріо й Ендрю Форм
Зірка серіалів "Чому жінки вбивають" і "Білий Лотос" познайомилася зі своїм обранцем романтично, на вулиці Нью-Йорка, 2020 року під час пандемії. Хоча до цього Даддаріо й Ендрю Форм, відомий і успішний продюсер, могли зіткнутися десятки разів на прем'єрах і світських заходах.
Зустрілися вони випадково, тому що рейси Даддаріо та Форма перенесли, і після цього вже не розлучалися.
Спочатку акторка хотіла весілля в Італії, щоб "пити італійські вина" три дні поспіль, але потім зупинила свій вибір на романтичному Новому Орлеані.
Весілля відбулося в ретро-стилі в Preservation Hall, одній із найстаріших будівель Нового Орлеана, а вечірку влаштували в джаз-клубі у Французькому кварталі.
Лорд Гаррі Далмені, бос Sotheby's, і Гаррієт Клепем
Британські селебриті вирішили не відставати від заокеанських, і весілля лорда Гаррі Далмені, 54-річного глави аукціонного дому Sotheby's, відбулося за всіма англійськими канонами вищого світу на початку серпня.
Церемонія в родовому замку в Шотландії, волинники на церемонії, шестиярусний торт, який лорд розрізав величезним тесаком, 300 високопоставлених гостей, кілти й родинна діамантова тіара на нареченій, словом, весілля вийшло на славу.
Лорд Далмені зустрічався з багатими спадкоємицями та був одруженийоюз видним політикинею, Керолайн Дагліш, членкинею Консервативної партії, але в супутниці життя собі вибрав Гаррієт Клепем — 33-річну консультантку з мистецтва, з якою познайомився на роботі.
Британський мільярдер Алан Говард і шеф-кухарка Керолайн Байрон
Яким би гарним не було весілля лорда Далмені, але британський мільярдер Алан Говард, відомий своєю потаємністю, влаштував у червні весілля, яке цілком може назватися найдорожчим весіллям цього літа й цього року.
Із чуток, він витратив на нього 10 мільйонів фунтів. І лише три мільйони пішли на гонорар Леді Гагі, яка виступала на вечірці.
59-річний Говард одружився з 33-річною Керолайн Байрон — відомою модною шеф-кухаркою, власницею компанії Simply Caro.
Церемонія відбулася в Італії, на старовинній віллі Ольмо на озері Комо, яку закрили на місяць, щоб підготувати до урочистостей. Це обійшлося щасливому нареченому ще в мільйон фунтів.
Шарлотта, онука Руперта Мердока, та репер Люк Сторі
Великий і жахливий Руперт Мердок прославився своїм нечуваним багатством і своїми не менш гучними та руйнівними розлученнями. Тільки недавно він розлучився із супермоделлю Джеррі Голл, що явно обійшлося йому в мільйони фунтів стерлінгів.
Але заради онуки Шарлотти, однієї з 13 своїх онуків і онучок, Руперт відклав клопіт із розлученням і з'явився в ідилічне англійське село, де 21-річна Шарлотта влаштувала весілля в готичному стилі на початку липня.
Гостей зібралося чимало, прибули й батьки нареченої: Елізабет Мердок, яку називають однією з найвпливовіших жінок Великобританії, та Метью Фрейд — правнук того самого Зигмунда Фрейда.
Весілля вийшло дуже англійським, і церемонія відбулася в маленькій середньовічній церкві Святої Марії.