Стало відомо, як колишній чоловік Брітні Спірс проник на її весілля

Через несподіваний інцидент весілля знаменитості ледь не зірвалося.

Стало відомо, як колишній чоловік Брітні Спірс зміг проникнути на територію маєтку артистки в день її весілля. Про це пише Cinema Blend.

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Ексохоронець Брітні Спірс, якого звільнили після гучного інциденту, розповів, що Джейсон Александр увірвався на територію особняка співачки та вимагав, щоб вона вийшла до нього.

Чоловік одразу почав вести пряму трансляцію та направлявся до спальні Брітні. Перший чоловік артистки намагався відчинити двері кімнати, проте не зміг. У цей час наречена перебувала у спальні і сильно налякалася через те, що відбувалося. Брітні плакала та тремтіла, а згодом вийшла на вулицю зі своїм нареченим Семом Асгарі, аби заспокоїтися.

Сам Джейсон Александр відкидає всі звинувачення. Його одразу арештувала поліція.

Попри те, що церемонія одруження Брітні Спірс та Сема Асгарі була під загрозою скасування, весілля все ж відбулося.

Брітні Спірс та Джейсон Александр одружилися у 2004 році у Лас-Вегасі у стані алкогольного сп'яніння. Через це їхній шлюб протривав всього кілька днів.

[ + – ] Брітні Спірс зі своїм уже чоловіком Семом Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Нагадаємо, колишній та перший чоловік Брітні Спірс намагався зірвати її весілля з фітнес-тренером Семом Асгарі. Джейсон Александр увірвався на територію маєтку та кричав, що тільки він — єдиний чоловік співачки.

Також Фокус писав про перший коментар Брітні Спірс після її третього весілля. Артистка шокована швидкістю зміни подій навколо неї.