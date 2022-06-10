Колишній чоловік Брітні Спірс намагався зірвати її весілля (фото, відео)

У результаті чоловіка вивела охорона та поліція.

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40-річна американська співачка Брітні Спірс вийшла заміж за свого бойфренда, 28-річного тренера Сема Асгарі. Проте урочисту подію намагався зірвати колишній чоловік знаменитості. Про це пише TMZ.

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Джейсон Аллен увірвався на територію маєтку, де проходило торжество, і почав вести прямий ефір. Чоловік шукав Брітні Спірс і стверджував, що вона його законна дружина. Проте незабаром його вивела охорона, а не територію будинку приїхала поліція.

Брітні Спірс вийшла заміж за Джейсона Аллена у 2004 році у Лас-Вегасі. Їхній шлюб тривав усього близько двох діб, адже вони уклали його у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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Попспівачка звільнилася від 13-річного рабства свого батька восени 2021, то ж наразі Брітні цілком розпоряджається своїм життям. Адже раніше їй забороняли вагітніти, вживати алкоголь та обмежували свободу артистки.

Нагадаємо, Брітні Спірс вийшла заміж утретє, враховуючи кількаденний шлюб із Джейсоном Аленном у 2004.

Також Фокус писав про втрату дитини Брітні Спірс. У співачки стався викидень на ранніх тижнях вагітності. Проте за кілька днів після звістки про втрату дитини артистка продовжила ділитися оголеними фото та відео.