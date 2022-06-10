Бывший муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу (фото, видео)

В результате мужчину вывела охрана и полиция.

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40-летняя американская певица Бритни Спирс вышла замуж за своего бойфренда, 28-летнего тренера Сэма Асгари. Однако торжественное событие пытался сорвать бывший муж знаменитости. Об этом пишет TMZ.

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Джейсон Аллен ворвался на территорию имения, где проходило торжество, и стал вести прямой эфир. Мужчина искал Бритни Спирс и утверждал, что она его первая и законная жена. Однако вскоре его вывела охрана, а не территорию дома приехала полиция.

Бритни Спирс вышла замуж за Джейсона Аллена в 2004 году в Лас-Вегасе. Их брак длился около двух суток, ведь они заключили его в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Поп-певица освободилась от 13-летнего рабства своего отца осенью 2021, поэтому сейчас Бритни полностью распоряжается своей жизнью. Ведь раньше ей запрещали беременнеть, употреблять алкоголь и ограничивали свободу артистки.

Напомним, Бритни Спирс вышла замуж в третий раз, учитывая мимолетный брак с Джейсоном Аленном в 2004 году.

Также Фокус писал о потере ребенка Бритни Спирс. У певицы произошел выкидыш на ранних неделях беременности. Однако через несколько дней после известия о потере ребенка артистка продолжила делиться обнаженными фото и видео.