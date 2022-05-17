Бритни Спирс снова делится обнаженными видео после потери ребенка

Ранее звезда просила оставить ее в покое после печального известия.

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Американская певица Бритни Спирс впервые публично высказалась после известия о потере ребенка. В своем Instagram артистка опубликовала новый пост.

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Знаменитость поделилась кадром из культового сериала "Секс в большом городе", на котором Кэрри Брэдшоу (героиня Сары Джессики Паркер) говорит, что она не может быть в компании людей.

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"К сожалению, мое настроение в эти дни... Честно говоря, я надеюсь, что оно не превратится в годы", — отметила под кадром 40-летняя артистка.

Впоследствии Бритни Спирс опубликовала рекламу помады и кадры отдыха в Мексике.

На видео певица весело позирует на пляже в бирюзовом бикини, а на одном из кадров вообще без верха. Что стало поводом для догадок в Сети, что никакого ребенка в принципе не было. А вся эта история просто пиар.

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Подписчики американской знаменитости обеспокоены ее ментальным здоровьем и верят, что рядом со звездой люди, желающие Бритни только лучшего.

Напомним, 40-летняя Бритни Спирс объявила о своей третьей беременности от жениха Сэма Асгари. Однако впоследствии артистка призналась, что потеряла ребенка.

После освобождения от 13-летнего рабства отца Бритни почувствовала полную свободу и начала вести себя в соцсетях довольно откровенно, публикуя интимные фото на многомиллионную аудиторию. Фокус писал о причинах такой любви к обнаженным фото.