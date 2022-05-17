Брітні Спірс знову ділиться оголеними відео після втрати дитини

Раніше зірка просила лишити її в спокої після сумної звістки.

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Американська співачка Брітні Спірс вперше публічно висловилася після звістки про втрату дитини. У своєму Instagram артистка опублікувала новий допис.

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Знаменитість поділилася кадром з культового серіалу "Секс у великому місті", на якому Керрі Бредшоу (героїня Сари Джессіки Паркер) говорить, що вона не може бути в компанії людей.

[ + – ] Брітні Спірс вийшла на зв'язок зі своїми фоловерами після звістки про викидень

"На жаль, мій настрій у ці дні… Чесно кажучи, я сподіваюся, що він не перетвориться на роки", — зазначила під кадром 40-річна артистка.

Згодом Брітні Спірс опублікувала рекламу помади та кадри з відпочинку у Мексиці.

На відео співачка весело позує на пляжі у бірюзовому бікіні, а на одному з кадрів взагалі без верху. Що стало приводом для здогадок у мережі, що ніякої дитини в принципі не було. А вся ця історія — просто піар.

[ + – ] Брітні Спірс відпочиває на пляжі у Мексиці

Підписники американської знаменитості занепокоєні її ментальним здоров'ям та вірять, що поряд з нею люди, котрі хочуть для Брітні тільки кращого.

Нагадаємо, 40-річна Брітні Спірс оголосила про свою третю вагітність від нареченого Сема Асгарі. Проте згодом артистка зізналася, що втратила дитину.

Після звільнення від 13-річного рабства батька Брітні відчула повну свободу та почала поводити себе в соцмережах доволі відверто, публікуючи інтимні фото на мільйонну аудиторію. Фокус писав про причини такої любові до оголених фото.