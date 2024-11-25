Вагітна Меган Фокс вийшла у світ у прозорій сукні (фото)

Знаменитість насолоджується четвертою вагітністю і буквально світиться від щастя.

38-річна американська акторка і модель Меган Фокс, яка перебуває на другому триместрі вагітності, прогулялася районом The Grove у Лос-Анджелесі в прозорій бордовій сукні, продемонструвавши живіт, який дуже округляється, і спідню білизну, пише Daily Mail.

Знаменитість, у якої вже є троє дітей від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна, чекає дитину від свого нареченого-музиканта Machine Gun Kelly. Вона буквально світиться від щастя і демонструє світові свій стан.

Довга сукня Меган облягала її фігуру і не приховувала спідню білизну. Образ вона доповнила довгим шкіряним пальтом в тон вбрання і чорними босоніжками на підборах.

Волосся вона зібрала ззаду, залишивши з боків пасма.

Легкий макіяж підкреслював природну красу зірки.

Про свою вагітність Фокс розповіла 11 листопада, поділившись сексуальною фотографією себе, покритої чорною фарбою, яка демонструє свій живіт.

До посту додавався знімок позитивного тесту на вагітність.

"Ніщо ніколи не втрачається. Ласкаво просимо назад", — йшлося у підписі.

Оголошення супроводжувалося саундтреком до пісні MGK Last November, де згадується про викидень, який вона раніше перенесла. У музичному ролику можна побачити пару з дівчинкою.

Акторка і музикант разом із 2020 року і заручилася два роки потому, але досі не пов'язали себе узами шлюбу. Їхня дитина має з'явитися на світ у березні. Майбутні батьки знають стать дитини, але не розкривають її. Хоча, судячи з підпису в соцмережі, це може бути дівчинка, оскільки викидень, який перенесла Меган до цієї вагітності, був жіночої статі.

Раніше Фокус писав, що вагітна вчетверте Меган Фокс знялася в мереживі, а один з інсайдерів розповів, як її стан вплинув на стосунки з нареченим.