У секонд-хенді знайшли розкішну весільну сукню з культового "Сексу і міста"

Сукню від Віри Вонг приміряла Керрі Бредшоу під час своєї фотосесії для модного журналу.

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Шанувальники серіалу "Секс і місто" були приголомшені, коли весільна сукня Керрі Бредшоу від Віри Вонг була знайдена в комісійному магазині всього за 19 доларів. Любителька секонд-хенду Ешлі Кано знайшла сукню, в якій блищала Сара Джессіка Паркер. Про це пише Daily Mail.

Фотосесія Керрі Бредшоу у весільних сукнях

Ешлі натрапила на пам'ятну річ із популярного сиквела культового серіалу в місцевому магазині Goodwill.

Ешлі Кано, яка зробила перепродаж стильних знахідок із секонд-хенду своїм бізнесом, розповіла в ролику, що не повірила своїм очам.

"Віра, чорт забирай, Вонг. Не можу повірити, що знайшла цю сукню в Goodwill за 18,99 долара", — сказала вона з недовірою, демонструючи культову сукню в 20-секундному ролику.

Виявилося, що вона знайшла весільну сукню Eleanor від весільного дизайнера Віра Вонг, яку носила героїня Сари Джессіки Паркер Керрі Бредшоу у фільмі "Секс і місто" у весільній фотосесії для Vogue.

Кадр із фільму "Секс і місто" Фото: Скриншот

Чудова сукня складається з ліфа без бретелей і пишної спідниці А-силуету, прикрашеної тюлем і вишивкою у вигляді квітів.

За даними сайтів перепродажу весільних суконь, роздрібна ціна сукні становить близько 7000 доларів.

Сукня, знайдена в секонд-хенді

Кано не уточнила, в якому саме магазині Goodwill вона знайшла сукню.

Нагадаємо, в сиквелі серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу приміряла кілька весільних суконь від провідних дизайнерів для спеціальної фотосесії. Вбрання від Віри Вонг було одним із них.

Але на своє весілля з містером Бігом вона в підсумку одягла сукню від Вів'єн Вествуд, яка дизайнерка подарувала їй після зйомки.

Ця сукня з'явилася в серіалі "І просто так", коли Керрі приміряла її для балу. Тоді вона поєднувала її з аксесуарами бірюзового кольору.