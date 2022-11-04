Сара Джессіка Паркер знову приміряла розкішну весільну сукню із "Сексу і міста"
Знамените вбрання від Вів'єн Вествуд досі вважається одним з найкрасивіших і найбажаніших у світі.
У Нью-Йорку тривають зйомки другого сезону серіалу "І просто так", сиквела культового серіалу "Секс і місто", Сара Джессіка Паркер одягає ту саму весільну сукню Вів'єн Вествуд із фільму 2008 року. Про це пише Daily Mail.
Як ми пам'ятаємо, у фільмі-сиквелі, коли ще всі чотири подруги були разом, Керрі та Містер Біг вирішили побратися. І для розкішної церемонії Керрі Бредшоу отримала в подарунок від Вів'єн Вествуд шикарну атласну сукню від її модного дому.
Весілля не відбулося, Керрі в результаті вийшла заміж у костюмі з вінтажного магазину та шовкових синіх туфельках Hangisi від Маноло Бланіка, але сукня досі вважається однією з найрозкішніших і найбажаніших у світі.
Тож творці серіалу-сиквела "І просто так" повернули вбрання в гру.
57-річна акторка переробила атласну весільну сукню без бретельок і знаменитий головний убір у вигляді птаха на бальне вбрання.
Вона доповнила його бірюзовими рукавичками та відповідною накидкою, а також туфельками в тон.
У такому чудовому образі Сара Джессіка Паркер, мабуть, попрямувала на якийсь світський захід і позувала на сходах своєї квартири на Перрі-стріт.
Нагадаємо, у першому сезоні "І просто так" Містер Біг помер під час спортивного тренування. А потім актора звинуватили в сексуальних домаганнях, тож у серіалі він більше не з'являвся.
Не з'явилася там і Саманта, яка за сюжетом поїхала в Лондон. Насправді акторка Кім Кеттролл категорично відмовилася зніматися в сиквелі, в основному через розбіжності із Сарою Джессікою Паркер. Подруги в серіалі, у житті акторки не дружать і навіть ворогують.
Треба думати, що підхід до вбрання Керрі в другому сезоні серйозно переглянуть. Адже перший сезон критикували ще й через те, що стиль подруг зазнав серйозних змін.
Сталося це тому, що тепер костюмами займається не ікона стилю Патриція Філд. Вона, створивши образи для "Сексу і міста", тепер працює над серіалом "Емілі в Парижі".