Сара Джессіка Паркер знову приміряла розкішну весільну сукню із "Сексу і міста"

Знамените вбрання від Вів'єн Вествуд досі вважається одним з найкрасивіших і найбажаніших у світі.

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У Нью-Йорку тривають зйомки другого сезону серіалу "І просто так", сиквела культового серіалу "Секс і місто", Сара Джессіка Паркер одягає ту саму весільну сукню Вів'єн Вествуд із фільму 2008 року. Про це пише Daily Mail.

Як ми пам'ятаємо, у фільмі-сиквелі, коли ще всі чотири подруги були разом, Керрі та Містер Біг вирішили побратися. І для розкішної церемонії Керрі Бредшоу отримала в подарунок від Вів'єн Вествуд шикарну атласну сукню від її модного дому.

[ + – ] Кадр із фільму "Секс і місто" Фото: HBO

Весілля не відбулося, Керрі в результаті вийшла заміж у костюмі з вінтажного магазину та шовкових синіх туфельках Hangisi від Маноло Бланіка, але сукня досі вважається однією з найрозкішніших і найбажаніших у світі.

Тож творці серіалу-сиквела "І просто так" повернули вбрання в гру.

57-річна акторка переробила атласну весільну сукню без бретельок і знаменитий головний убір у вигляді птаха на бальне вбрання.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер знову приміряла знамениту весільну сукню від Вів'єн Вествуд Фото: Getty Images

Вона доповнила його бірюзовими рукавичками та відповідною накидкою, а також туфельками в тон.

У такому чудовому образі Сара Джессіка Паркер, мабуть, попрямувала на якийсь світський захід і позувала на сходах своєї квартири на Перрі-стріт.

Нагадаємо, у першому сезоні "І просто так" Містер Біг помер під час спортивного тренування. А потім актора звинуватили в сексуальних домаганнях, тож у серіалі він більше не з'являвся.

[ + – ] Весілля у фільмі "Секс і місто" так і не відбулося Фото: Скриншот

Не з'явилася там і Саманта, яка за сюжетом поїхала в Лондон. Насправді акторка Кім Кеттролл категорично відмовилася зніматися в сиквелі, в основному через розбіжності із Сарою Джессікою Паркер. Подруги в серіалі, у житті акторки не дружать і навіть ворогують.

Треба думати, що підхід до вбрання Керрі в другому сезоні серйозно переглянуть. Адже перший сезон критикували ще й через те, що стиль подруг зазнав серйозних змін.

Сталося це тому, що тепер костюмами займається не ікона стилю Патриція Філд. Вона, створивши образи для "Сексу і міста", тепер працює над серіалом "Емілі в Парижі".