Сара Джессика Паркер снова примерила роскошное свадебное платье из "Секса в большом городе"

Знаменитый наряд от Вивьен Вествуд до сих пор считается одним из самых красивых и желанных в мире

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В Нью-Йорке продолжаются съемки второго сезона сериала "И просто так", сиквела культового сериала "Секс в большом городе" и Сара Джессика Паркер надевает то самое свадебное платье Вивьен Вествуд из фильма 2008 года. Об этом пишет Daily Mail.

Как мы помним, в фильме-сиквеле, когда еще все четыре подруги были вместе, Кэрри и Мистер Биг решили связать себя узами брака. И для роскошной церемонии Кэрри Брэдшоу получила в подарок от Вивьен Вествуд шикарное атласное платье от ее модного дома.

[ + – ] Кадр из фильма "Секс в большом городе" Фото: HBO

Свадьба не состоялась, Кэрри, в итоге, вышла замуж в костюмчике из винтажного магазина и шелковых синих туфельках Hangisi от Маноло Бланика, но платье до сих пор считается одним из самых роскошных и желанных в мире.

Так что создатели сериала-сиквела "И просто так" вернули наряд в игру.

57-летняя актриса переделала атласное свадебное платье без бретелек и знаменитый головной убор в виде птицы в бальный наряд.

[ + – ] Сара Джессика Паркер снова примерила знаменитое свадебное платье от Вивьен Вествуд Фото: Getty Images

Она дополнила его бирюзовыми перчатками и соответствующей накидкой, а также туфельками в тон.

В таком восхитительном образе Сара Джессика Паркер, по-видимому, направилась на какое-то светское мероприятие и позировала на ступенях своей квартиры на Перри-стрит.

Напомним, в первом сезоне "И просто так" Мистер Биг умер во время спортивной тренировки. А потом актера обвинили в сексуальных домогательствах, так что в сериале он больше не появлялся.

[ + – ] Свадьба в фильме "Секс в большом городе" так и не состоялась Фото: Скриншот

Не появилась там и Саманта, которая, по сюжету, уехала в Лондон. На самом деле актриса Ким Кэттролл категорически отказалась сниматься в сиквеле, главным образом из-за разногласий с Сарой Джессикой Паркер. Подруги в сериале, в жизни актрисы не дружат и даже враждуют.

Надо думать, что подход к нарядам Кэрри во втором сезоне серьезно пересмотрят. Ведь первый сезон критиковали еще и из-за того, что стиль подруг подвергся серьезным изменениям.

Произошло это из-за того, что теперь костюмами занимается не икона стиля Патриция Филд. Она, создавшая образы для "Секса в большом городе", теперь работает над сериалом "Эмили в Париже".