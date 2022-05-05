Саманта из "Секса в большом городе" рассказала, почему не снялась в продолжении сериала

По словам актрисы Ким Кэттролл, история себя изжила.

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Британская актриса Ким Кэттролл, известная по роли Саманты в сериале "Секс в большом городе", в интервью изданию Variety рассказала, почему ее она не снималась в продолжении сериала, получившем название "И просто так". По словам актрисы, она четко дала понять, что не хочет участвовать ни в каких продолжениях истории после того, как появилась во второй части фильма.

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Ким считает, что история себя изжила и нужно обладать большой мудростью, чтобы знать, когда остановиться.

"Вы можете представить себе, что возвращаетесь к работе, которую делали 25 лет назад? Все должно расти, иначе оно умирает. Когда сериал закончился, я подумала, что это умно. Мы не повторяемся", — сказала актриса.

Кэттролл призналась, что о продолжении сериала узнала из социальных сетей, при этом ей стало приятно, что поклонники хотели видеть Саманту в продолжении. Это означает, что она сумела "оставить после себя что-то, чем может гордиться" и отметила, что очень любит свою героиню.

Напомним, сериал "И просто так" вышел в декабре 2021 года. Отсутствие Саманты в продолжении "Секса" стало одним из поводов критических замечаний со стороны поклонников. Фанаты были уверены, что Ким Кэттролл не позвали сниматься в сериале из-за натянутых отношений с главной героиней и продюсером Сарой Джессикой Паркер. В интервью Variety зимой 2022 года Паркер отмечала, что не хотела, чтобы Кэттролл появилась в продолжении сериала. При этом сама Ким подчеркивала, что у них с Сарой Джессикой Паркер нормальные рабочие отношения, а подругами они быть не обязаны.

Фокус рассказывал ранее, что актриса Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту в продолжении "Секса в большом городе", рассказала журналистам, что больше всего ей нравится в своей героине.