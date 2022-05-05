Саманта із "Сексу та міста" розповіла, чому не знялася в продовженні серіалу

За словами актриси Кім Кеттролл, історія себе зжила.

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Британська актриса Кім Кеттролл, відома за роллю Саманти в серіалі "Секс і місто", в інтерв'ю виданню Variety розповіла, чому її вона не знімалася в продовженні серіалу, що отримав назву "І просто так". За словами актриси, вона чітко дала зрозуміти, що не хоче брати участь у жодних продовженнях історії після того, як з'явилася в другій частині фільму.

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Кім вважає, що історія себе зжила і потрібно мати велику мудрість, щоб знати, коли зупинитися.

"Ви можете уявити собі, що повертаєтеся до роботи, яку робили 25 років тому? Все має рости, інакше воно вмирає. Коли серіал закінчився, я подумала, що це розумно. Ми не повторюємося", — сказала актриса.

Кеттролл зізналася, що про продовження серіалу дізналася із соціальних мереж, при цьому їй стало приємно, що шанувальники хотіли бачити Саманту в продовженні. Це означає, що вона зуміла "залишити по собі щось, чим може пишатися" і зазначила, що дуже любить свою героїню.

Нагадаємо, серіал "І просто так" вийшов у грудні 2021 року. Відсутність Саманти в продовженні "Сексу" став одним із приводів критичних зауважень із боку шанувальників. Фанати були впевнені, що Кім Кеттролл не покликали зніматися в серіалі через натягнуті стосунки з головною героїнею та продюсеркою Сарою Джесікою Паркер. В інтерв'ю Variety взимку 2022 Паркер зазначала, що не хотіла, щоб Кеттролл з'явилася в продовженні серіалу. При цьому сама Кім наголошувала, що в них із Сарою Джесікою Паркер нормальні робочі стосунки, а подругами вони бути не зобов'язані.

Фокус розповідав раніше, що акторка Крістін Девіс, яка зіграла Шарлотту в продовженні "Сексу та міста", розповіла журналістам, що найбільше їй подобається у своїй героїні.