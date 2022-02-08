"Шарлотта" из "Секса в большом городе" ответила на вопросы и критику журналистов

Сиквел культового "Секса в большом городе", сериал "И просто так", подошел к концу. Актриса Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту, рассказала журналистам, что больше всего ей нравится в своей героине.

Героиня "Секса в большом городе" и сиквела "И просто так" Шарлотта Йорк — классическая "хорошая девочка". Она всю жизнь мечтала выйти замуж, завести детей и порой с легким ханжеством относилась к выбору подруг, которые предпочитали свободу браку, а секс — серьезным отношениям. Потому особенно любопытно, что именно консервативная Шарлотта в продолжении "Секса" проживает очень важную тему для современного мира — ее дочка-подросток Роуз больше не считает себя девочкой и хочет, чтобы к ней обращались в третьем лице. Происходящее становится шоком для Шарлотты, которая ищет возможность принять и понять собственного ребенка.

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В интервью Daily.afisha Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту, рассказала, что сиквел "Секса" дает возможность показать реакцию героинь на перемены, которые произошли за 20 лет, "поэтому у зрителей неизбежно будут возникать разные версии того, что за историю мы рассказываем", — объясняет актриса. По ее словам, сегодня все больше людей могут запросто рассказать о том, что они чувствует, что любят, каких сексуальных партнеров выбирают и как себя идентифицируют. В сериале "И просто так" героев сталкивают с новой реальностью, а зритель наблюдает, что из этого выйдет.

[ + – ] Кадр из сериала "И просто так", Шарлотта с дочкой Роуз

История Шарлотты, по мнению Дэвис, наименее шокирующая по сравнению с другими персонажами сериала. Несмотря на все изменения, которые переживает мир в последние десятилетия, Шарлотте удалось сохранить себя: она стала заботливой матерью, о чем мечтала с самых первых сезонов "Секса в большом городе", смогла справиться с внутренними проблемами и нашла в себе силы поддержать собственных взрослеющих детей. Шарлотту сильно изменило материнство. Она "выросла вместе со своими дочерьми", говорит актриса. И чтобы это прочувствовать, нужно посмотреть сериал от начала до конца.

В беседе с журналистами Кристин Дэвис согласилась, что негативные замечания некоторых телезрителей о том, что героини сильно постарели, не что иное, как эйджизм. Но героини "Секса" и раньше сталкивались с социальным давлением. Например, Шарлотта 20 лет назад боялась не успеть выйти замуж и родить детей.

[ + – ] Миранда, Шарлотта и Кэрри в сериале "И просто так" Фото: Getty Images

"Нам всегда хотелось честно говорить о том, через что мы проходим на разных этапах жизни. Мне больно, когда нас за это критикуют — в первую очередь, когда критикуют моих коллег, обсуждают их внешность. Да, женщины после пятидесяти лет продолжают жить — почему все вдруг сделали из этого новость? Да, у нас появляются седые волосы — но это нормально, особенно после пандемии", — подчеркнула актриса.

Как писал ранее Фокус, вместе с финалом сериала "И просто так" 3 февраля на НВО показали документальный фильм о съемках. А Сара Джессика Паркер, сыгравшая главную героиню Кэрри Брэдшоу, попрощалась со зрителями в шикарном мандариновом платье от кутюр из коллекции Valentino весна-лето 2019 Пьерпаоло Пиччоли.