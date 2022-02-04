Сара Джессика попрощалась со зрителями "И просто так..." в роскошном платье от кутюр

Исполнительница главной роли тепло поблагодарила всех, кто был рядом с ней на протяжении съемок и показа сериала.

НBO Max показал последнюю серию сиквела "Секса в большом городе" под названием "И просто так…", закончив его не просто на красивой, а на очень красивой ноте.

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В финальной серии проекта исполнительница роли Кэрри Бредшоу появилась на посту Pont des Art в Париже с сумочкой-урной от Тимми Вудса с прахом Мистера Бига, умершего еще в первой серии. Она разбрасывает его прах с моста в воду.

При этом выглядит Кэрри как звезда подиумов. На ней – пышное мандариновое бальное платье от кутюр из коллекции Valentino весна-лето 2019 Пьерпаоло Пиччоли, длинные розовые перчатки и босоножки на высоком каблуке.

Серией снимков со съемок этого момента она поделилась в соцсети и трогательно поблагодарила всех, кто был все время рядом:

"Всем тем, кто был на мосту в ту красивую, долгую последнюю ночь в Париже. В создании нашего первого сезона @justlikethatmax участвовали сотни людей. Я поднимаю бокал и тост за каждого, кто вложил свое время, талант и преданность делу. И за нашу аудиторию, которая приветствовала нас, проводила с нами время и ради которой мы трудимся, вы – причина, по которой мы просыпались каждый день и шли на работу, стараясь изо всех сил предложить историю и приключение. Мы благодарим вас от всего сердца".

[ + – ] Финальные кадры сиквела "И просто так..."

Наряд Брэдшоу напомнил поклонникам сериала ее слова: "Отношения подобны высокой моде. Если не сидит идеально – это катастрофа". Поэтому, выбрав такое платье, она поставила красивую точку в отношениях со своим супругом, умершим от сердечного приступа после велотренировки.

По сюжету, в этот момент Мистер Биг должен был появиться в кадре в виде привидения и попрощаться с ней, однако после секс-скандала вокруг Криса Нота создатели сериала вырезали этот момент, посчитав, что и без него сюжет буде целостным.

Но вернемся к платью. Это произведение искусства было представлено в Париже в январе 2019 года, и его демонстрировала чернокожая модель. Тогда многие заговорили о расширении модных границ и инклюзивности, которые, сейчас положены в основу продуктов НBO Max. В проектах сервиса представлены все категории актеров, начиная от цвета кожи и заканчивая гендерной идентификацией.

[ + – ] Платье Valentino, которое надела в последней серии Кэрри Бредшоу Фото: Paris Haute Couture Fashion Week

Сериал "И просто так…" успел отметиться в паре скандалов. Сначала на него рассердились русские зрительницы, поскольку их землячку назвали "возможной проституткой", а затем разгорелся антисемитский скандал.

Напомним, почему все же стоит посмотреть сиквел популярного телесериала.