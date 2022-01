Криса Нота после громких обвинений в насилии "вырезали" из сиквела "Секса в большом городе"

Мистер Биг должен был появиться в финальном эпизоде сериала, который выйдет 3 февраля.

Секс-скандал, разгоревшийся вокруг 67-летнего американского актера Криса Нота, которого несколько женщин обвинили в изнасилованиях и абьюзе, продолжает набирать обороты. Как сообщает Variety, эпизод с ним удалили из предстоящего финала сиквела сериала HBO Max "Секс в большом городе" "И просто так", который покажут 3 февраля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Мистер Биг, которого играл Нот, умирает еще в первой серии перезапуска проекта от сердечного приступа после занятий на велотренажере. Однако, по задумке авторов сериала, он должен был появиться в финале фэнтезийного эпизода, где Кэрри Брэдшоу воссоединяется с Бигом во время посещения моста Пон-де-Арт в Париже, с которого вдова собирается развеять прах покойного мужа.

Несмотря на то, что HBO Max воздержался от комментариев, издание, со ссылкой на свои источники, объяснило такой сюжетный поворот. Творческая команда "And Just Like That" решила, что кадры с Нотом, предназначенные для финала сезона, "недостаточно повествовательны, чтобы оправдать их сохранение при монтаже серии".

Ранее Крис Нот остался без контракта с актерским агентством, а производитель спортивных тренажеров Peloton убрал рекламу с ним. После обвинения CBS исключила Нота из его главной роли в криминальном сериале "Уравнитель". Понес существенные убытки и бренд голливудской звезды.

Коллеги Нота не сразу, но все же отреагировали на заявления женщин, обвиняющих знаменитость в насилии, поддержав их, а Сара Джессика Паркер и вовсе "была разбита" новостью о коллеге, с которым дружила много лет.

Сам Нот все обвинения в свой адрес опровергает.

"Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад… сроках выхода этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин», – подчеркнул актер.

Недавно Криса впервые заметили на улице после скандала, и он пребывал в отличном настроении.