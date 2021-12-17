Peloton удалила вирусную рекламу с "Мистером Бигом" после громких обвинений в адрес Криса Нота

В компании заявили, что видео заархивированы до выяснения всех обстоятельств, и подчеркнули, что к обвинению в сексуальном насилии стоит относиться очень серьезно.

Производитель спортивных тренажеров Peloton снова оказался под ударом. Причиной всему – скандал, разыгравшийся вокруг актера Криса Нота, которого обвинили в двух изнасилованиях. Компания срочно удалила вирусную рекламу, где ранее "воскресила" Мистера Бига, умершего в первой серии от сердечного приступа после занятий на велотренажере, пишет Daily Mail.

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Ролик исчез со всех аккаунтов компании в соцсетях.

"К каждому обвинению в сексуальном насилии следует относиться серьезно. Мы не знали об этих обвинениях, когда рассказали о Крисе Ноте в своем ответе на перезагрузку HBO. Поскольку мы стремимся узнать больше, мы прекратили продвижение этого видео и заархивировали соответствующие сообщения в социальных сетях", – заявили изданию представители Peloton.

Продюсером нашумевшего 38-секундного рекламного ролика выступила маркетинговая компания "Максимальное усилие" кинозвезды Райана Рейнольда. Последний зачитал и закадровый текст. Сюжет был придуман Рейнольдсом и директором по маркетингу Peloton Дарой Треседер. Видео сняли и смонтировали менее чем за двое суток. Таким был ответ Peloton на шквал недовольной критики фанатов сериала, оказавшихся неготовыми к подобному развитию сюжета. Акции производителя тренажеров рухнули, и отделу маркетинга пришлось срочно спасать ситуацию.

После громких обвинений в адрес Нота Райан Рейнольдс убрал пост в с роликом на своей странице. Реклама удалена и с аккаунта старшего инструктора по фитнесу Peloton Джесс Кинг.

[ + – ] Увидеть ролик можно теперь разве что в программах вроде The View

Напомним, две женщины, назвавшиеся Зои и Лили, которым сейчас 40 лет и 31 год соответственно, утверждают, что Нот изнасиловал их. Первое изнасилование, говорят они, имело место в 2004 году в квартире Нота в Западном Голливуде. Его жертве тогда было 22 года. Заявлять в полицию девушка не стала, потому что боялась увольнения: ее компания сотрудничала с актером, однако о случившемся рассказала нескольким людям, а также вынуждена была обратиться в больницу, где ей наложили швы.

Второе изнасилование, утверждает другая жертва, произошло в 2015-м году в доме актера. На тот момент Крис уже был женат на Таре Уилсон, от которой у него двое детей: сыновья Китс и Орион.

Сам Крис Нот опровергает все обвинения в свой адрес. В заявлении для The Hollywood Reporter актер признал, что у него были "встречи по обоюдному согласию" с двумя женщинами, но категорически опроверг, что имело место насилие.

"Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад. Но это черта, которую я не переступал. Встречи были согласованными. Трудно не сомневаться в сроках выхода этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин", – говорится в заявлении.

Напомним, Крис Нот поздравил с днем рождения украинскую певицу Ольгу Цибульскую.