Компания Peloton воскресила мистера Бига в новой рекламе велотренажеров

Ролик был снят менее чем за 48 часов после выхода первой серии сиквела "Секса в большом городе", в которой мистер Биг умирает от сердечного приступа после занятий на велотренажере по программе Peloton.

Компания по производству спортивных тренажеров, акции которой рухнули после выхода первой серии сиквела "Секса в большом городе", где мистер Биг умирает от сердечного приступа после 45-минутных занятий спортом, решили срочно спасать репутацию, по которой был нанесен сокрушительный удар, сообщает CNBC.

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Решив доказать, что их домашнее спортивное оборудование для фитнеса может улучшить физическое здоровье, а не привести к беде, как это продемонстрировано в шоу "И вот так …" на HBO Max, Peloton выпустили ответную рекламу с названием "Он жив".

В ней инструктор Peloton Джесс Кинг, которую показали в сериале, сидит с мистером Бигом (Крис Нот) после его падения с велотренажера и спрашивает его, хотел ли бы взять еще один урок по велоспорту.

"Я прекрасно себя чувствую. Может, мы еще прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать", – отвечает он.

[ + – ] Мистер Биг после того, как упал с велотренажера, по версии компании, остался жив

Затем за кадром слышен голос актера Райана Рейнольдса:

"И вот так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает ваше сердце, легкие и кровообращение. … Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив". У себя на странице он поделился записью, добавив: "Внимание, спойлер!".

Представитель Peloton рассказал, что съемки ролика заняли менее 48 часов и проходили в Нью-Йорке.

По информации СМИ, на прошлой неделе акции компании упали примерно на 75% с начала года и достигли 52-недельного минимума в $37,67 доллара. Во время пандемии Peloton очень поднялся, поскольку из-за закрытия спортзалов тысячи американцев вынуждены были покупать спортивное оборудование для занятий дома, и продажи компании существенно выросли, а акции поднялись в цене более чем на 440%.

[ + – ] Смерть главного героя сериала обрушила акции Peloton на 75%

Однако после массовой вакцинации и возвращения людей в спортзалы спрос на продукцию существенно упал. Более того, в последние месяцы Peloton столкнулся и с другими проблемами, включая надзор со стороны регулирующих органов. Компания объявила о добровольном отзыве своих беговых дорожек в мае после сообщений об одной смерти и десятках травм. Сейчас инвесторы опасаются, что в будущем добиться роста акций компании будет гораздо труднее, и что это повлечет за собой более высокие затраты.

Реклама с участием Райана Рейнольдса и Криса Нота обошлась Peloton в приличную сумму, однако ее размер предпочитают не разглашать.

Аналитик BMO Capital Markets Симеон Сигель, который на прошлой неделе разослал клиентам записку, в которой говорилось, что появление продукции компании в перезапуске "Секса в большом городе" может указывать на потенциальные проблемы с брендом, сказал, что использование Рейнольдса для помощи с ответным видео было разумным ходом.

Напомним, почему стоит посмотреть перезапуск "Секса в большом городе".