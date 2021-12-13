Компанія Peloton воскресила містера Біга в новій рекламі велотренажерів

Ролик було знято менш ніж за 48 годин після виходу першої серії сиквелу "Сексу у великому місті", у якій містер Біг помирає від серцевого нападу після занять на велотренажері за програмою Peloton.

Компанія з виробництва спортивних тренажерів, акції якої впали після виходу першої серії сиквелу "Сексу у великому місті", де містер Біг помирає від серцевого нападу після 45-хвилинних занять спортом, вирішили терміново рятувати репутацію, через що було завдано нищівного удару, повідомляє CNBC.

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Вирішивши довести, що їхнє домашнє спортивне обладнання для фітнесу може покращити фізичне здоров'я, а не призвести до біди, як це продемонстровано в шоу "І ось так..." на HBO Max, Peloton випустили рекламу у відповідь з назвою "Він живий".

У ній інструкторка Peloton Джесс Кінг, яку показали в серіалі, сидить з містером Бігом (Кріс Нот) після його падіння з велотренажера і запитує його, чи хотів би взяти ще один урок з велоспорту.

"Я чудово почуваюся. Може, ми ще прокотимося? Життя занадто коротке, щоб цього не зробити", — відповідає він.

[ + – ] Містер Біг після того, як впав з велотренажера, за версією компанії, залишився живим

Потім за кадром чути голос актора Раяна Рейнольдса:

"І ось так світу нагадали, що регулярна їзда на велосипеді стимулює та покращує ваше серце, легені та кровообіг. … Їзда на велосипеді зміцнює серцеві м'язи, знижує пульс у стані спокою та знижує рівень жиру в крові. Він живий". У себе на сторінці він поділився записом, додавши: "Увага, спойлер!"

Представник Peloton розповів, що зйомки ролика зайняли менше ніж 48 годин і проходили в Нью-Йорку.

За інформацією ЗМІ, минулого тижня акції компанії впали приблизно на 75% з початку року і досягли 52-тижневого мінімуму $37,67 доларів. Під час пандемії Peloton дуже піднявся, оскільки через закриття спортзалів тисячі американців змушені були купувати спортивне обладнання для занять вдома, і продажі компанії суттєво зросли, а акції піднялися в ціні на понад 440%.

[ + – ] Смерть головного героя серіалу обрушила акції Peloton на 75%

Проте після масової вакцинації та повернення людей до спортзалів попит на продукцію суттєво впав. Більше того, останні місяці Peloton зіштовхнувся і з іншими проблемами, включаючи нагляд з боку регулювальних органів. Компанія оголосила про добровільне відкликання своїх бігових доріжок у травні після повідомлень про одну смерть і десятки травм. Наразі інвестори побоюються, що в майбутньому досягти зростання акцій компанії буде набагато важче, і що це спричинить більш високі витрати.

Реклама за участю Раяна Рейнольдса та Кріса Нота обійшлася Peloton у пристойну суму, проте її розмір воліють не розголошувати.

Аналітик BMO Capital Markets Сімеон Сігель, який минулого тижня розіслав клієнтам записку, у якій говорилося, що поява продукції компанії в перезапуску "Сексу у великому місті" може вказувати на потенційні проблеми з брендом, сказав, що використання Рейнольдса для допомоги з відео у відповідь було розумним ходом.

Нагадаємо, чому варто переглянути перезапуск "Сексу у великому місті".