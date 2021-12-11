Не просто так... Чи варто дивитися новий "Секс у великому місті"

У грудні стартував довгоочікуваний сиквел культового серіалу. Ми вже готові розповісти, чи витримав "Секс" перевірку часом і яким вийшло продовження.

Через 11 років із моменту виходу другого повнометражного фільму та цілих 17 після прем'єри фінального епізоду серіалу шанувальники "Сексу і міста" знову опинилися в компанії улюблених героїнь — Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс і Шарлотти Йорк-Годенблатт. 9 грудня розпочався перезапуск культового проекту під назвою "І просто так…".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Багато шанувальників серіалу чекали його прем'єру з передчуттям і побоюванням. Причому друге, поклавши руку на серце, частіше переважало над першим. Адже рестарт "Сексу" стався на тлі недавніх провалів відроджених проектів — "Беверлі-Гіллз 90210", "Пліткарки" та дуже суперечливого випуску "Друзів". Але все виявилося не так страшно, а якщо чесно – навіть добре!

[ + – ] Кадр із серіалу "І просто так..."

Улюблені екранні персонажі повернулися та не розчарували. Вони все такі ж самобутні, харизматичні, саркастичні, дотепні. Знайомі нам мешканки Нью-Йорка не зраджують своїм смакам в одязі та багато часу проводять за вальяжними бранчами, обговорюючи ненудну рутину своїх життів. До речі, втрата четвертого "бійця" відчувається не так гостро, як могло здатися на етапі відмови Кім Кетролл повернутися до ролі Саманти Джонс. Із героїнею Кетролл творці проекту впоралися легко. За сюжетом, вона переїхала до Лондона, коли Керрі відмовилася від послуг піар-агентства старої подруги. Утім, Саманта все-таки прийшла на допомогу Керрі в скрутну хвилину, надіславши їй прощальний подарунок зі словами: "Люблю, Саманта".

Сценаристи (Майкл Патрік Кінг і Даррен Стар) перенесли знайомих нам мешканок Великого Яблука в сучасні реалії 2021 року, і героїні вийшли не менш цікавими, ніж наприкінці 1990-х. Вони вдало та своєчасно підлаштувалися під правила не токсичної "нової етики" та навіть опанували цифровизацію. Керрі перетворилася на Instagram-інфлюєнсера (що, звичайно, очікувано), Міранда вирішила здобути другу освіту, а Шарлотта стала м'яким диктатором із замашками переконаного естета у власній родині.

Іншими словами, всі героїні плавно еволюціонували, не викликаючи в глядача недовіри чи відчуття сильного розмаїття на фоні базових характерів персонажів. Утім, багато що залишилося незмінним, на що звичайно сподівалися шанувальники проекту.

Три героїні такі ж дружні. Між шопінгом, роботою й тепер уже сімейним життям вони проводять час за обговоренням гостро соціальних питань у звичній для себе манері — з нотками гумору й елементами сарказму. Декораціями для діалогів подруг, як і раніше, виступають затишні кафе, дорогі заклади Нью-Йорка та домашні інтер'єри мешканок Мангеттена.

Не оминули творці картини й популярні питання расової терпимості, питань ЛГБТ і гендерної нейтральності. Але для проекту про повну свободу вибору включення вищезазначених аспектів до сценарію — не новий тренд. Ці теми активно порушували й раніше, ще на етапі зйомок другого та четвертого сезонів проекту – на початку 2000-х.

[ + – ] Кадр із серіалу "І просто так..."

Автори нового "Сексу і міста" заздалегідь попереджали нас про те, що в продовженні ми втратимо не тільки Саманту, а й ще одного з головних героїв. Ключовим сюжетним поворотом стає смерть Джона Престона (Містера Біга). Він помер від серцевого нападу, поки Керрі насолоджувалася дебютним виступом дочки Шарлотти Лілі у філармонії.

У першій серії проекту в нас все ж таки є можливість насолодитися щасливою ідилією Керрі та Біга. Вони живуть у центрі Нью-Йорка, слухають музику на вінілі, все так само вправляються в словесних баталіях на кухні та навіть займаються сексом. Але, схоже, за задумом сценаристів, шанувальники "Сексу" повинні познайомитися з Керрі поза парадигмою пошуку стосунків або життя в них. Здається, настав час познайомитися з зовсім іншою міс Бредшоу: дорослою, психологічно зрілою, імовірно, не менш цікавою та багатогранною.

[ + – ] Кадр із серіалу "І просто так..."

Узявшись за продовження "Сексу і міста", автори приступили до вирішення складного завдання — подарувати шанувальникам Керрі, Шарлотти та Міранди можливість зазирнути в їхнє життя Х років потому та нікого не розчарувати. Можна впевнено сказати: перші дві серії сиквелу довели, що відродження "Сексу" — ідея більше хороша, ніж погана.

Тож чи варто дивитися новий "Секс і місто"?

Однозначно – так. Особливо, якщо ви не проти стати четвертим за обіднім столом старих подруг, приєднавшись до обговорення питань стосунків, віку, зовнішності і, звичайно ж, сексу.