Не просто так... Стоит ли смотреть новый "Секс в большом городе"

В декабре стартовал долгожданный сиквел культового сериала. Мы уже готовы рассказать, выдержал ли "Секс" проверку временем и каким получилось продолжение

Спустя 11 лет с момента выхода второго полнометражного фильма и целых 17 после премьеры финального эпизода сериала, поклонники "Секса в большом городе" снова оказались в обществе любимых героинь — Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк-Годенблатт. 9 декабря стартовал перезапуск культового проекта под названием "И просто так…".

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Многие поклонники сериала ждали его премьеры с предвкушением и опасением. Причем второе, положа руку на сердце, чаще превалировало над первым. Ведь рестарт "Секса" произошел на фоне недавних провалов возрожденных проектов — "Беверли-Хиллз 90210", "Сплетницы" и очень противоречивого выпуска "Друзей". Но все оказалось не так страшно, а если честно — даже хорошо!

[ + – ] Кадр из сериала "И просто так..."

Любимые экранные персонажи вернулись и не разочаровали. Они все такие же самобытные, харизматичные, саркастичные, остроумные. Знакомые нам жительницы Нью-Йорка не изменяют своим вкусам в одежде и много времени проводят за вальяжными бранчами, обсуждая нескучную рутину своих жизней. К слову, потеря четвертого "бойца" ощущается не так остро, как могло показаться на этапе отказа Ким Кэтролл вернуться к роли Саманты Джонс. С героиней Кэтролл создатели проекта разделались легко. По сюжету она переехала в Лондон, когда Кэрри отказалась от услуг пиар-агентства старой подруги. Впрочем, Саманта все-таки пришла на помощь Кэрри в трудную минуту, прислав ей прощальный подарок со словами: "Люблю, Саманта"

Сценаристы (Майкл Патрик Кинг и Даррен Стар) перенесли знакомых нам жительниц Большого яблока в современные реалии 2021 года и героини получились не менее интересными, чем в конце 1990-х. Они удачно и своевременно подстроились под правила не токсичной "новой этики" и даже освоились с цифровизацией. Кэрри превратилась в Instagram-инфлюенсера (что, конечно, ожидаемо), Миранда решила получить второе образование, а Шарлотта стала мягким диктатором с замашками убежденного эстета в собственной семье.

Другими словами, все героини плавно эволюционировали, не вызывая у зрителя недоверия или ощущения сильного контраста на фоне базовых характеров персонажей. Впрочем, многое осталось неизменным, на что конечно надеялись поклонники проекта.

Три героини все также дружны. Между шопингом, работой и, теперь уже, семейной жизнью, они проводят время за обсуждением остро социальных вопросов в привычной для себя манере — с нотками юмора и элементами сарказма. Декорациями для диалогов подруг, как и раньше выступают уютные кафе, дорогие заведения Нью-Йорка и домашние интерьеры жительниц Манхеттена.

Не обошли внимание создатели картины и популярные вопросы расовой терпимости, вопросов ЛГБТ и гендерной нейтральности. Но для проекта о полной свободе выбора, включение выше упомянутых аспектов в сценарий — не новый тренд. Эти темы активно поднимались и раньше, еще на этапе съемок второго и четвертого сезонов проекта — в начале 2000-х.

[ + – ] Кадр из сериала "И просто так..."

Авторы нового "Секса в большом городе" заранее нас предупреждали о том, что в продолжении мы потеряем не только Саманту, но и еще одного из главных героев. Ключевым сюжетным поворотом становится смерть Джона Престона (Мистера Бига). Он умер от сердечного приступа, пока Кэрри наслаждалась дебютным выступлением дочери Шарлотты Лили в филармонии.

В первой серии проекта у нас все же есть возможность насладиться счастливой идиллией Кэрри и Бига. Они живут в центре Нью-Йорка, слушают музыку на виниле, все также упражняются в словесных баталиях на кухне и даже… занимаются сексом. Но, похоже, по замыслу сценаристов поклонники "Секса" должны познакомиться с Кэрри, живущей вне парадигмы поиска отношений или жизни в них. Кажется, пришло время познакомиться с совсем другой мисс Брэдшоу: взрослой, психологически более зрелой, вероятно, не менее интересной и многогранной.

[ + – ] Кадр из сериала "И просто так..."

Взявшись за продолжение "Секса в Большом городе" авторы приступили к решению сложной задачи — подарить поклонникам Кэрри, Шарлотты и Миранды возможность заглянуть в их жизни Х лет спустя и никого не разочаровать. Можно c уверенностью сказать: первые две серии сиквела доказали, что возрождение "Секса" — идея больше хорошая, чем плохая.

Так стоит ли смотреть новый "Секс в большом городе"?

Однозначное — да. Особенно, если вы не против оказаться четвертым за обеденным столом старых подруг, присоединившись к обсуждению вопросов отношений, возраста, внешности и конечно же секса.