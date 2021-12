Імідж зіпсований. Смерть у сиквелі "Сексу у великому місті" обвалила акції Peloton

Один із популярних персонажів помер після того, як використав велотренажер відомого бренду. У день виходу серії акції подешевшали на 11%.

Акції компанії з виробництва тренажерів Peloton впали через смерть персонажа в сіквелі серіалу "Секс у великому місті". Подробиці повідомив сайт CNBC.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

9 грудня в ефірі телеканалу HBO Max показали першу серію нового серіалу під назвою "And Just Like That" ("І просто так"), у якій помер містер Біг (його зіграв Кріс Нот). За сюжетом у чоловіка почався серцевий напад після 45-хвилинної їзди на велотренажері Peloton. У той же день акції компанії подешевшали на 11% до $40,7.

10 грудня вартість цінних паперів Peloton впала ще на 5,4% і за підсумками торгів становила $38,51. Варто зазначити, що після показу епізоду ціна досягла 52-тижневого мінімуму $37,67. Загалом за рік акції обвалилися на 75% і тепер ринкову вартість виробника оцінюють приблизно у $12,6 млрд.

Організація опублікувала офіційну заяву, взявши коментар у свого консультанта з питань здоров'я кардіолога Сюзанни Стейнбаум. Як заявила лікар, до серцевого нападу містера Біга швидше за все привів його нездоровий спосіб життя: алкоголь, сигари та великі стейки. Вона також нагадала, що в шостому сезоні "Сексу у великому місті" персонаж пережив серцеве захворювання та операцію з шунтування, тому наражався на великий ризик.

"Цей вибір способу життя і, ймовірно, навіть його сімейна історія, яка часто є важливим фактором, були вірогідною причиною його смерті. Їзда на Peloton Bike, можливо, навіть допомогла відстрочити його серцевий напад", — підсумувала Сюзанна Стейнбаум.

Прес-секретар Peloton Деніз Келлі у коментарі BuzzFeed News розповіла: компанія знала про показ велотренажера, як і про епізодичну роль інструктора Джесси Кінг, але не про його трагічну роль у серіалі.

"З міркувань конфіденційності HBO не розкривала Peloton більший контекст, що оточує цю сцену, заздалегідь", — пояснила вона.

Аналітик Credit Suisse Кауміл Гаджравала знизив цільову ціну компанії більш ніж наполовину — з $112 до $50, і знизив рейтинг акцій з "чудового" на "нейтральний". За даними CNBC, це викликало в інвесторів серйозні побоювання з приводу іміджу продукції Peloton та падіння попиту, а керівництво знизило готовий прогноз прибутку та призупинило набір співробітників.

Як припускає аналітик BMO Capital Markets Сімеон Сігель, демонстрація продукції Peloton у "Сексі у великому місті" може вказувати на потенційні проблеми з брендом. Експерт спрогнозував цільову ціну акцій у $45.

"Малоймовірно, що це вплине на продаж, виникає питання, чи втрачає PTON ступінь контролю над своєю подачею історії, що, можливо, є його найбільшим досягненням на сьогоднішній день. Хоча будь-який піар вважається хорошим піаром, важко ігнорувати зміну в суспільному сприйнятті Peloton", — Заявив він.

У 2020 році Peloton значно збільшив продажі через пандемію, адже багато людей купували тренажери, не маючи можливості відвідувати спортзали через карантин. У 2021-му ситуація кардинально змінилася завдяки масовій вакцинації та ослабленню обмежень, тому компанія зробила великі знижки на свої тренажери. У травні стався скандал через одну смерть та десяток травм на бігових доріжках — Peloton відкликала свої пристрої після перевірки з боку регулюючих органів.

Раніше в Мережі спалахнув скандал через смерть персонажа в сіквелі "Сексу у великому місті". Творці "І просто так" обіцяли, що ніхто з головних героїв серіалу не помре, проте розчарували шанувальників несподіваним сюжетним ходом із містером Бігом.

Писали також, які гонорари здобули головні акторки сиквела "Сексу у великому місті". Найбільшу суму отримала Сара Джессіка Паркер, котра зіграла Керрі Бредшоу.