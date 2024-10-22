Непорушна традиція: друзі щочетверга збираються на пиво протягом 56 років (фото)

За словами чоловіків, під час пандемії вони збиралися в Zoom, а для того, щоб мати право бути відсутнім, потрібно володіти "офіційним" дозволом від інших членів цієї компанії.

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Група друзів щочетверга увечері збираються на пиво впродовж останніх 56 років. Про це пише ВВС.

Чоловіків звати Пол Хейнс, Білл Манден, Кен Кінг, Пітер Тірлволл, Брайан Ейрс і Дік Коттон.

"Жоден з них не може уявити, що зараз перебуває деінде у світі, адже вечір четверга — це вечір пабу щотижня впродовж останніх 56 років", — йдеться у матеріалі.

Учасники групи, яким зараз трохи за вісімдесят, стверджують, що з 1968 року вони пропустили не більше двох десятків зустрічей.

"Ми дуже, дуже рідко пропускаємо четвер. Іноді ми всі у відпустці, і ми не можемо впоратися з цим. Ми можемо залишитися втрьох, якщо стане зовсім безвихідно", — розповів інженер-електрик на пенсії Пітер.

Крім того, за словами чоловіків, бували випадки, коли вони протягом року, двох або навіть трьох поспіль зустрічались усі разом кожного четверга без виключень.

Походи до пабу почалися зі студентів Кена та Пола, які використовували вільний від навчання час, щоб пограти в гольф, а потім хитро випити по пінті пива.

Друзі 56 років щочетверга збираються на пиво Фото: BBC

Звичка швидко перетворилася на непорушну традицію, і Кен жартував, що кожен, хто наважиться втекти без поважної причини, повинен мати при собі письмову довідку про відсутність, як у школі.

Чисельність групи змінювалася протягом багатьох років, оскільки друзі, колеги та сусіди приходили і йшли.

"Колись ми говорили про футбол і секс. Зараз більше про простату і пенсії", — жартує Пітер.

Група чергує паби в Шеффілді та Ротерхемі, щоб врахувати географічне розташування членів компанії, але вони намагаються залишатися вірними своїм улюбленим закладам.

"Я б сказав, що в середньому ми відвідуємо один паб трохи більше дев'яти років. Більшість пабів, в які ми перестали ходити, закрилися", — пояснює Пітер. "

Навіть глобальна пандемія не змогла вбити клин між ними, оскільки впродовж 2020 року на кілька місяців четвер став віртуальною ніччю пабів через Zoom.

"Ми все ще проводимо Zoom раз на місяць, тому що не хотіли кидати їх після Covid", — пояснює Кен.

Друзі 56 років щочетверга збираються на пиво Фото: BBC

У членів цієї дружньої компанії різні політичні погляди, але найважливіше те, що вони не переходять на особистості і не виходять за двері пабу після закриття.

Коли група зустрілася вперше в 1968 році, лейбористи були при владі, "Манчестер Сіті" був чемпіоном Англії з футболу, а Англія лише трохи не дотягнула до свого першого титулу чемпіона Європи.

"Попри те, що з часу першої випивки 56 років тому у них народилося 17 дітей, 33 онуки і шість правнуків, згуртованість цієї вічнозеленої і життєрадісної групи також не змінилася", — йдеться у матеріалі.

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