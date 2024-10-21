Купив покинутий будинок і розбагатів: як пенсіонер з Британії став відомим виноробом (фото)

Після років роботи в логістиці та виходу на пенсію, пан Морріс випадково знайшов покинуте обійстя. Йому спало на думку об'єднати своє захоплення та працездатність, що дозволили з часом заробити мільйони.

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Британець Річард Морріс і його дружина Джой придбали ферму Ньютон-Корт у Монмутширі після того, як їм стало "нудно" після виходу на пенсію, і при цьому зірвали куш. Про неймовірну історію будинку, який став чудовим джерелом прибутку, пише видання Daily Mail.

Журналісти пишуть, що власник ферми мав транспортну та логістичну компанію, яку планував продати на аукціоні, вийти на пенсію та разом з дружиною відправитися в подорож світом і відвідувати відомі виноградники. Однак в 1998 році йому випадково попався на очі занедбаний будинок, який був оточений кількома пустими полями довкола.

Придбаний маєток Річардом Гаррісом (фото: WalesOnline/Rob Browne)

З часом Річард зрозумів, що йому набридло розмірене життя на пенсії, а тому вирішив вдихнути нове життя в цей маєток. Для цього він заново вступив у коледж, аби навчитися виноградарства. Починаючи з 2006 року, він активно почав скуповувати земельні ділянки поруч з обійстям, і висаджувати зернові та інші культури. З часом його ставка на цю ідею виправдала себе

"Це було фантастично. Замість того, щоб сидіти цілими днями на дивані чи сидіти в роз'їздах за кермом машини, я фактично буваю на свіжому повітрі у винограднику або я на виноробні", — каже пан Морріс і додає, що попри весь його ентузіазм, він не може "продовжувати вічно".

Річард Гарріс оглядає свої виноградники (фото: WalesOnline/Rob Browne)

Завдяки ідеї створення виноробного бізнесу довкола маєтку, він заснував компанію Ancre Hill Estate. Наразі вона перетворилася на маєток вартістю 3,4 млн фунтів поруч з виноградниками, який Річард Морріс виставив на аукціон. Зараз компанією керує професійний винороб з ПАР Жан дю Плессіс, а сам британець віддає себе улюбленій справі три дні на тиждень.

Сам пан Морріс визнає, що йому подобається цей процес попри британський примхливий клімат і заплановане зростання акцизу на вино до 30%. Напої виробництва Ancre Hill Estate викликали неабиякий інтерес у молоді з усього світу. Його замовляли з Сіингапуру, Канади та Гонконгу, також він сподівається також залучити покупців зі скандинавських країн.

виноградники Ancre Hill Estate (фото: WalesOnline/Rob Browne)

"Я витратив 20 років свого життя на виготовлення цих найкращих вин, які є абсолютно чистими, і ми робимо їх у середовищі, де можуть процвітати бджоли, комахи та птахи. Я не хочу, щоб хтось прийшов і все це змінив. Я вважаю, що це спадщина цього місця", — відзначає британський винороб і жартома додає, що хоче одного разу "зайти в найкращий ресторан Лондона й побачити наше ім’я на останній пляшці вина для веганів".

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