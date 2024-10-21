Купил заброшенный дом и разбогател: как пенсионер из Британии стал известным виноделом (фото)

После многих лет работы в логистике и выхода на пенсию, господин Моррис случайно нашел заброшенное подворье. Ему пришло в голову объединить свое увлечение и работоспособность, которые позволили со временем заработать миллионы.

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Британец Ричард Моррис и его жена Джой приобрели ферму Ньютон-Корт в Монмутшире после того, как им стало "скучно" после выхода на пенсию, и при этом сорвали куш. О невероятной истории дома, который стал отличным источником прибыли, пишет издание Daily Mail.

Журналисты пишут, что владелец фермы имел транспортную и логистическую компанию, которую планировал продать на аукционе, выйти на пенсию и вместе с женой отправиться в путешествие по миру и посещать известные виноградники. Однако в 1998 году ему случайно попался на глаза заброшенный дом, который был окружен несколькими пустыми полями вокруг.

Приобретенное поместье Ричардом Харрисом (фото: WalesOnline/Rob Browne)

Со временем Ричард понял, что ему надоела размеренная жизнь на пенсии, а потому решил вдохнуть новую жизнь в это имение. Для этого он заново поступил в колледж, чтобы научиться виноделию. Начиная с 2006 года, он активно начал скупать земельные участки рядом с усадьбой, и высаживать зерновые и другие культуры. Со временем его ставка на эту идею оправдала себя

"Это было невероятно. Вместо того чтобы сидеть целыми днями на диване или сидеть в разъездах за рулем машины, я фактически бываю на свежем воздухе в винограднике или я на винодельне", — говорит господин Моррис и добавляет, что несмотря на весь его энтузиазм, он не может "продолжать вечно".

Ричард Харрис осматривает свои виноградники (фото: WalesOnline/Rob Browne)

Благодаря идее создания винодельческого бизнеса вокруг имения, он основал компанию Ancre Hill Estate. Сейчас она превратилась в поместье стоимостью 3,4 млн фунтов рядом с виноградниками, которое Ричард Моррис выставил на аукцион. Сейчас компанией руководит профессиональный винодел из ЮАР Жан дю Плессис, а сам британец отдает себя любимому делу три дня в неделю.

Сам господин Моррис признает, что ему нравится этот процесс, несмотря на британский капризный климат и запланированный рост акциза на вино до 30%. Напитки производства Ancre Hill Estate вызвали большой интерес у молодежи со всего мира. Его заказывали из Сингапура, Канады и Гонконга, также он надеется также привлечь покупателей из скандинавских стран.

виноградники Ancre Hill Estate (фото: WalesOnline/Rob Browne)

"Я потратил 20 лет своей жизни на изготовление этих лучших вин, которые являются абсолютно чистыми, и мы делаем их в среде, где могут процветать пчелы, насекомые и птицы. Я не хочу, чтобы кто-то пришел и все это изменил. Я считаю, что это наследие этого места", — отмечает британский винодел и в шутку добавляет, что хочет однажды "зайти в лучший ресторан Лондона и увидеть наше имя на последней бутылке вина для веганов".

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