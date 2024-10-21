Босс уволил женщину после того, как она снова вышла из декретного отпуска беременной (фото)

Судья Хавард определил, что женщина была уволена именно из-за ее беременности, и назвал это решение несправедливым и дискриминационным.

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27-летняя Никита Твитчен из Уэльса (Великобритания) отсудила у своего работодателя более 28 000 фунтов стерлингов (1,5 млн грн) после того, как её уволили с работы в связи с очередной беременностью. Женщина как раз собиралась вернуться из декретного отпуска, когда руководство компании First Grade Projects, предоставляющей строительные услуги, решило прекратить с ней сотрудничество, назвав неубедительные причины, пишет издание Daily Record.

Фирма наняла Твитчен на должность ассистента по офисному администрированию в октябре 2021 года. Женщина описала свои рабочие отношения с 49-летним директором Джереми Морганом как очень хорошие и сказала, что он был отзывчивым.

Вскоре после того, как Никита вышла на работу, она забеременела и в июне 2022 года ушла в декретный отпуск. На следующий год работница пришла на встречу со своим боссом, чтобы сообщить о возможности возвращения к работе. Начальник воспринял эту новость положительно, но вскоре Твитчен узнала, что снова ждет ребенка.

49-летний директор фирмы Джереми Морган Фото: Wales Online

В конце концов, обдумав все, Морган позвонил женщине и сообщил, что ее увольняют из-за финансовых трудностей в компании и задержек с некоторыми выплатами. Кроме того, по его словам, было установлено новое программное обеспечение, а это означает, что ее должность сокращают.

В ходе слушаний представители First Grade не смогли предоставить суду документы, которые доказывали бы финансовые трудности или введение нового программного обеспечения. Истица утверждает, что так и не получила письменного заявления от компании с изложением причин ее увольнения.

Судья Хавард определил, что женщина была уволена именно из-за ее беременности, и назвал это решение несправедливым и дискриминационным. В конце концов, Моргана и First Grade обязали выплатить компенсацию на общую сумму 28 706 фунтов стерлингов.

Компания First Grade Projects Фото: Wales Online

Напомним, ранее Фокус писал, что Верховный суд в Швейцарии вынес решение в пользу мужчины из кантона Во, который спустя 15 лет после увольнения требовал от своего бывшего работодателя оплату за сверхурочные часы и неиспользованный отпуск.

Кроме того, мы писали о 24-летней Камрин Спину из Флориды (США), которая решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку.