Девушка переехала жить в другой город ради работы, но оказалось, что ее туда никто не брал

Оказалось, что процесс трудоустройства так и не был завершен, несмотря на многочисленные подготовительные шаги и фактическое начало работы.

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24-летняя Камрин Спина из Флориды (США) решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку. О ее истории написало издание Business Insider.

После завершения обучения в Ратгерском университете, что в Нью-Джерси, Камрин получила предложение стать тренером группы поддержки в одном из колледжей Вирджинии. Она прошла несколько успешных собеседований и получила электронное письмо с деталями будущей работы и ожиданиями от руководства.

После этого американка начала все необходимые приготовления для переезда, поскольку была убеждена в том, что именно ее выбрали среди кандидатов на замещение вакантной должности: расторгла договор аренды и наняла складское помещение и грузовик, чтобы перевезти свои вещи.

Американка начала все необходимые приготовления для переезда, поскольку была убеждена в том, что именно ее выбрали Фото: Camryn Spina/TikTok and Google Maps

Прибыв в Вирджинию, Спина сразу приступила к выполнению своих профессиональных обязанностей, однако через неделю выяснилось, что отдел кадров колледжа не имел никаких записей о ее найме. Оказалось, что процесс трудоустройства так и не был завершен, несмотря на многочисленные подготовительные шаги и фактическое начало работы.

В конце концов, этот инцидент признали недоразумением, и работодатель возместил Камрин расходы на переезд и оплату за отработанные семь дней — всего $1600. Девушка подошла к ситуации с пониманием и без обид, хотя пережила сильный стресс и потеряла много своего времени.

"Теперь я знаю, что не стоит ничего делать, пока не получишь официальные документы. Не нужно полагаться на то, что они когда-то придут. Очевидно, что я не обижаюсь. Уже оставила себя в покое и просто осознаю, что каждый делал то, что считал нужным в тот момент", — говорит она.

Напомним, ранее Фокус писал о 80-летнем Хайнце Б. из Дармштадта (Германия), который живет как бездомный, несмотря на то, что имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит изношенную одежду. Ежемесячно немец получает 3600 евро пенсии, однако почти все деньги откладывает, ведь его единственные расходы — это 5 евро на еду и интернет для ноутбука.

Кроме того, 21-летний блогер Джейкоб Шаллинор из Великобритании утверждает, что уже в 19 лет стал долларовым миллионером благодаря собственному онлайн-бизнесу, а сейчас его состояние достигает 5 миллионов фунтов стерлингов.