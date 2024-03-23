Дівчина переїхала жити в інше місто заради роботи, але виявилось, що її туди ніхто не брав

Виявилося, що процес працевлаштування так і не був завершений, попри численні підготовчі кроки та фактичний початок роботи.

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24-річна Камрін Спіна з Флориди (США) вирішила змінити місце роботи й потрапила у неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалась лише на усні домовленості та електронне листування. Про її історію написало видання Business Insider.

Після завершення навчання в Ратґерському університеті, що в Нью-Джерсі, Камрін отримала пропозицію стати тренером групи підтримки в одному з коледжів Вірджинії. Вона пройшла кілька успішних співбесід й отримала електронний лист з деталями майбутньої роботи та очікуваннями від керівництва.

Після цього американка розпочала всі необхідні приготування для переїзду, позаяк була переконана у тому, що саме її обрали з-поміж кандидатів на заміщення вакантної посади: розірвала договір оренди та найняла складське приміщення та вантажівку, щоб перевезти свої речі.

Американка розпочала всі необхідні приготування для переїзду, позаяк була переконана у тому, що саме її обрали Фото: Camryn Spina/TikTok and Google Maps

Прибувши до Вірджинії, Спіна одразу взялась до виконання своїх професійних обов'язків, однак через тиждень з'ясувалося, що відділ кадрів коледжу не мав жодних записів про її найм. Виявилося, що процес працевлаштування так і не був завершений, попри численні підготовчі кроки та фактичний початок роботи.

Зрештою, цей інцидент визнали непорозумінням, і роботодавець відшкодував Камрін витрати на переїзд та оплату за відпрацьовані сім днів — загалом $1600. Дівчина підійшла до ситуації з розумінням і без образ, хоча пережила сильний стрес й згаяла багато свого часу.

"Тепер я знаю, що не варто нічого робити, поки не отримаєш офіційні документи. Не потрібно покладатися на те, що вони колись прийдуть. Очевидно, що я не ображаюся. Уже дала собі спокій й просто усвідомлюю, що кожен робив те, що вважав за потрібне у той момент", — каже вона.

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