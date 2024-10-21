Бос звільнив жінку після того, як вона знову вийшла з декретної відпустки вагітною (фото)

Суддя Хавард визначив, що жінку було звільнено саме через її вагітність, й назвав це рішення несправедливим та дискримінаційним.

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27-річна Нікіта Твітчен з Уельсу (Велика Британія) відсудила у свого роботодавця понад 28 000 фунтів стерлінгів (1,5 млн грн) після того, як її звільнили з роботи у зв'язку з черговою вагітністю. Жінка саме збиралася повернутися з декретної відпустки, коли керівництво компанії First Grade Projects, що надає будівельні послуги, вирішило припинити з нею співпрацю, назвавши непереконливі причини, пише видання Daily Record.

Фірма найняла Твітчен на посаду асистента з офісного адміністрування у жовтні 2021 року. Жінка описала свої робочі стосунки з 49-річним директором Джеремі Морганом як дуже хороші й сказала, що він був чуйним.

Невдовзі після того, як Нікіта вийшла на роботу, вона завагітніла й у червні 2022 року пішла в декретну відпустку. Наступного року працівниця прийшла на зустріч зі своїм босом, щоб повідомити про можливість повернення до роботи. Начальник сприйняв цю новину позитивно, але невдовзі Твітчен дізналась, що знову чекає дитину.

49-річний директор фірми Джеремі Морган Фото: Wales Online

Зрештою, обдумавши все, Морган зателефонував жінці й повідомив, що її звільняють через фінансові труднощі в компанії та затримки з деякими виплатами. Крім того, за його словами, було встановлено нове програмне забезпечення, а це означає, що її посаду скорочують.

У ході слухань представники First Grade не змогли надати суду документи, які доводили б фінансові труднощі або введення нового програмного забезпечення. Позивачка стверджує, що так і не отримала письмової заяви від компанії з викладенням причин її звільнення.

Суддя Хавард визначив, що жінку було звільнено саме через її вагітність, й назвав це рішення несправедливим та дискримінаційним. Зрештою, Моргана і First Grade зобов’язали виплатити компенсацію на загальну суму 28 706 фунтів стерлінгів.

Компанія First Grade Projects Фото: Wales Online

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Верховний суд у Швейцарії виніс рішення на користь чоловіка з кантону Во, який через 15 років після звільнення вимагав від свого колишнього роботодавця оплату за понаднормові години та невикористану відпустку.

Крім того, ми писали про 24-річну Камрін Спіну з Флориди (США), яка вирішила змінити місце роботи й потрапила в неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалася лише на усні домовленості й електронне листування.