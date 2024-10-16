Обманути не вийшло: звільнений 15 років тому працівник отримає $145 тисяч

Верховний суд у Швейцарії підтримав рішення судів нижчих інстанцій, які визнали показання свідків на користь позивача правдивими.

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Верховний суд у Швейцарії виніс рішення на користь чоловіка з кантону Во, який через 15 років після звільнення вимагав від свого колишнього роботодавця оплату за понаднормові години та невикористану відпустку. Про це пише видання 20 Minutes.

Повідомляється, що цей чоловік протягом трьох з половиною років працював на пів ставки помічником кухаря у шашличній. У той час середня тривалість робочого тижня становила 20-20,5 годин з правом на відпустку — чотири тижні на рік.

Через кілька років після звільнення, оформленому ще у 2009-му році, ображений працівник вирішив звернутися до суду, аби отримати свої зароблені гроші. Зрештою, йому вдалось довести свою правоту тільки зараз.

Кухар отримав компенсацію через 15 років Фото: Unplash

Верховний суд у Швейцарії підтримав рішення судів нижчих інстанцій, які визнали показання свідків на користь позивача правдивими. Роботодавця, чию апеляцію відхилили, зобов'язали виплатити колишньому працівникові понад $145 тисяч. Окрім компенсації, шашлична має сплатити судові витрати в розмірі $5,8 тисячі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський фонд Antarctic Heritage знайшов працівника на "найкрутішу роботу в світі", а саме начальника найпівденнішого поштового відділення, що знаходиться в Антарктиді. 34-річний Джордж Кларк, який раніше займався організацією музичних фестивалів, ніколи раніше не керував поштовим відділенням й не заробляв на життя підрахунком пінгвінів. Однак ці та інші специфічні завдання невдовзі стануть частиною його повсякденного життя.

Крім того, ми писали про 24-річну Камрін Спіну з Флориди (США), яка вирішила змінити місце роботи й потрапила в неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалася лише на усні домовленості й електронне листування.