Чоловік отримав "найкрутішу в світі роботу": чим він займатиметься (фото)

34-річний Джордж Кларк розповів про специфічні завдання, які невдовзі стануть частиною його повсякденного життя.

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Британський фонд Antarctic Heritage знайшов працівника на "найкрутішу роботу в світі", а саме начальника найпівденнішого поштового відділення, що знаходиться в Антарктиді. Про це пише видання The Guardian.

34-річний Джордж Кларк, який раніше займався організацією музичних фестивалів, ніколи раніше не керував поштовим відділенням й не заробляв на життя підрахунком пінгвінів. Однак ці та інші специфічні завдання невдовзі стануть частиною його повсякденного життя.

Команду з п'яти осіб набирає Antarctic Heritage — благодійна організація, що опікується збереженням історичних британських баз на континенті. Група в повному складі уже наступного місяця вирушать на колишню дослідницьку станцію на острові Гудьє, що знаходиться біля Антарктичного півострова. Там вони житимуть пів року, проводячи ремонтні роботи, спостерігаючи за дикою природою та зустрічаючи відвідувачів круїзних лайнерів.

34-річний Джордж Кларк знайшов роботу в Антарктиді Фото: Handout

Кларк з Бристоля запропонував свою кандидатуру на початку цього року.

"Я подумав, що це буде щось нове. Зрештою, нічого не втратив би, якби подав заявку. З нетерпінням чекаю, коли прокинуся і вип'ю ранкової кави, дивлячись на Антарктиду. Також дуже сподіваюся побачити кита", — розповідає чоловік.

За його словами, ідея мати поштове відділення в такому віддаленому місці здається божевіллям, але для багатьох відвідувачів ключовою частиною подорожі є надсилання звідси листівки або листа додому.

Окрім збереження об'єктів спадщини, благодійна організація прагне надихнути людей подивитися на континент по-іншому і зберегти це дивовижне місце для майбутніх поколінь.

Британський фонд Antarctic Heritage знайшов працівника на "найкрутішу роботу в світі" Фото: Handout

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 24-річну Камрін Спіну з Флориди (США), яка вирішила змінити місце роботи й потрапила в неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалася лише на усні домовленості й електронне листування.

До того ж американські мільярдери пропонують вакансію мрії для собачників. За 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік потрібно забезпечити "винятковий догляд" і увагу двом великим псам. Доглядач за тваринами подорожуватиме по світу разом із господарями.