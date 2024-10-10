Мужчина получил "самую крутую в мире работу": чем он будет заниматься (фото)

34-летний Джордж Кларк рассказал о специфических задачах, которые вскоре станут частью его повседневной жизни.

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Британский фонд Antarctic Heritage нашел работника на "самую крутую работу в мире", а именно начальника самого южного почтового отделения, находящегося в Антарктиде. Об этом пишет издание The Guardian.

34-летний Джордж Кларк, который ранее занимался организацией музыкальных фестивалей, никогда раньше не руководил почтовым отделением и не зарабатывал на жизнь подсчетом пингвинов. Однако эти и другие специфические задачи вскоре станут частью его повседневной жизни.

Команду из пяти человек набирает Antarctic Heritage — благотворительная организация, занимающаяся сохранением исторических британских баз на континенте. Группа в полном составе уже в следующем месяце отправятся на бывшую исследовательскую станцию на острове Гудье, что находится возле Антарктического полуострова. Там они будут жить полгода, проводя ремонтные работы, наблюдая за дикой природой и встречая посетителей круизных лайнеров.

34-летний Джордж Кларк нашел работу в Антарктиде Фото: Handout

Кларк из Бристоля предложил свою кандидатуру в начале этого года.

"Я подумал, что это будет что-то новое. В конце концов, ничего не потерял бы, если бы подал заявку. С нетерпением жду, когда проснусь и выпью утреннего кофе, глядя на Антарктиду. Также очень надеюсь увидеть кита", — рассказывает мужчина.

По его словам, идея иметь почтовое отделение в таком отдаленном месте кажется безумием, но для многих посетителей ключевой частью путешествия является отправка отсюда открытки или письма домой.

Кроме сохранения объектов наследия, благотворительная организация стремится вдохновить людей посмотреть на континент по-другому и сохранить это удивительное место для будущих поколений.

Британский фонд Antarctic Heritage нашел работника на "самую крутую работу в мире" Фото: Handout

Напомним, ранее Фокус писал о 24-летней Камрин Спину из Флориды (США), которая решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку.

К тому же американские миллиардеры предлагают вакансию мечты для собачников. За 100 тысяч фунтов стерлингов в год нужно обеспечить "исключительный уход" и внимание двум большим псам. Смотритель за животными будет путешествовать по миру вместе с хозяевами.