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МирФан

Обмануть не получилось: уволенный 15 лет назад работник получит $145 тысяч

Работодатель должен выплатить работнику деньги через 15 лет после его увольнения, курьезы, интересные истории, Швейцария
Фото: Pixels | Повар отсудил у работодателя $145 тысяч

Верховный суд Швейцарии поддержал решение судов низших инстанций, которые признали показания свидетелей в пользу истца правдивыми.

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Верховный суд в Швейцарии вынес решение в пользу мужчины из кантона Во, который через 15 лет после увольнения требовал от своего бывшего работодателя оплату за сверхурочные часы и неиспользованный отпуск. Об этом пишет издание 20 Minutes.

Сообщается, что этот человек в течение трех с половиной лет работал на полставки помощником повара в шашлычной. В то время средняя продолжительность рабочей недели составляла 20-20,5 часов с правом на отпуск — четыре недели в год.

Через несколько лет после увольнения, оформленного еще в 2009-м году, обиженный работник решил обратиться в суд, чтобы получить заработанные деньги. В конце концов, ему удалось доказать свою правоту только сейчас.

Работодатель должен выплатить работнику деньги через 15 лет после его увольнения, курьезы, интересные истории, Швейцария Fullscreen
Повар получил компенсацию через 15 лет
Фото: Unplash

Верховный суд в Швейцарии поддержал решение судов низших инстанций, которые признали показания свидетелей в пользу истца правдивыми. Работодателя, чью апелляцию отклонили, обязали выплатить бывшему работнику более $145 тысяч. Кроме компенсации, шашлычная должна оплатить судебные издержки в размере $5,8 тысячи.

Напомним, ранее Фокус писал, что британский фонд Antarctic Heritage нашёл работника на "самую крутую работу в мире", а именно начальника самого южного почтового отделения, находящегося в Антарктиде. 34-летний Джордж Кларк, который ранее занимался организацией музыкальных фестивалей, никогда ранее не руководил почтовым отделением и не зарабатывал на жизнь подсчетом пингвинов. Однако эти и другие специфические задачи вскоре станут частью его повседневной жизни.

Кроме того, мы писали о 24-летней Камрин Спине из Флориды (США), которая решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку.