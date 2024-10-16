Обмануть не получилось: уволенный 15 лет назад работник получит $145 тысяч

Верховный суд Швейцарии поддержал решение судов низших инстанций, которые признали показания свидетелей в пользу истца правдивыми.

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Верховный суд в Швейцарии вынес решение в пользу мужчины из кантона Во, который через 15 лет после увольнения требовал от своего бывшего работодателя оплату за сверхурочные часы и неиспользованный отпуск. Об этом пишет издание 20 Minutes.

Сообщается, что этот человек в течение трех с половиной лет работал на полставки помощником повара в шашлычной. В то время средняя продолжительность рабочей недели составляла 20-20,5 часов с правом на отпуск — четыре недели в год.

Через несколько лет после увольнения, оформленного еще в 2009-м году, обиженный работник решил обратиться в суд, чтобы получить заработанные деньги. В конце концов, ему удалось доказать свою правоту только сейчас.

Повар получил компенсацию через 15 лет Фото: Unplash

Верховный суд в Швейцарии поддержал решение судов низших инстанций, которые признали показания свидетелей в пользу истца правдивыми. Работодателя, чью апелляцию отклонили, обязали выплатить бывшему работнику более $145 тысяч. Кроме компенсации, шашлычная должна оплатить судебные издержки в размере $5,8 тысячи.

Напомним, ранее Фокус писал, что британский фонд Antarctic Heritage нашёл работника на "самую крутую работу в мире", а именно начальника самого южного почтового отделения, находящегося в Антарктиде. 34-летний Джордж Кларк, который ранее занимался организацией музыкальных фестивалей, никогда ранее не руководил почтовым отделением и не зарабатывал на жизнь подсчетом пингвинов. Однако эти и другие специфические задачи вскоре станут частью его повседневной жизни.

Кроме того, мы писали о 24-летней Камрин Спине из Флориды (США), которая решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку.