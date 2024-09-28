Древніше, ніж ви вважаєте: коли насправді з'явилося пиво

Хоч пиво в тому вигляді, який знаємо ми, з'явилося у Баварії XV століття, проте пивоваріння насправді набагато старіше. Його історія налічує тисячі років, датуючись тим же ж періодом, що й виникнення сільського господарства.

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Люди здавна полюбляли розслабитися за келихом освіжаючого пива, і ця традиція налічує тисячі років: наприклад, стародавні єгиптяни віддавали перевагу пиву, яке було дещо терпким, схожим на сучасний німецький гозе. Давньогрецький поет Гомер також згадував напій під назвою κυκέων (вимовляється як "кі-кей-овн"), який поєднував у собі виноградне вино і переброджене зерно, пише Phys.org.

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Але скільки років пиву? На думку Тревіса Руппа, який також відомий як "пивний археолог", воно неймовірно давнє — можливо, таке ж давнє, як і сама цивілізація. Рупп подорожує світом, щоб дізнатися, як давні культури варили пиво, відтворюючи ці давні рецепти у своїй дослідницькій пивоварні. Наразі він витримує дві версії гомерівського напою, які мають вищий вміст алкоголю, ніж більшість сучасних сортів пива.

"Коли я п'ю вино, то лише для того, щоб насолодитися ним з дружиною, — пояснює Рупп, насолоджуючись новозеландським лагером Kiwi Herman на пивоварні Vision Quest Brewing у Боулдері, штат Колорадо. — Пиво, однак, завжди було спільним досвідом, що об'єднує людей".

Найдавніше відоме свідчення пивоваріння походить з ізраїльської печери Ракефет, де мешканці використовували кам'яні ступки для подрібнення рослинного крохмалю, перетворюючи його на цукор за допомогою процесу, схожого на сучасне затирання. Потім цей цукор ферментували в місткостях, виготовлених з волокон.

Ця печерна стоянка датується приблизно 11 000 роками до нашої ери, що свідчить про те, що пиво таке ж давнє, як і саме сільське господарство.

Рупп вважає, що ці ранні практики пивоваріння кидають виклик сучасним уявленням про те, що таке пиво. У той час як сучасне пиво зазвичай виготовляється із зернових культур, таких як ячмінь, пшениця або рис, стародавні сорти пива включали дикорослі злаки та інші рослини, такі як коренеплоди і фрукти.

Найдавніше відоме свідчення пивоваріння походить з ізраїльської печери Ракефет, де мешканці використовували кам'яні ступки для подрібнення рослинного крохмалю, перетворюючи його на цукор за допомогою процесу, схожого на сучасне затирання Фото: Wikimedia Commons

Те, що ми зараз знаємо як сучасне пиво, почало формуватися в Баварії в XV столітті. Пивовари, намагаючись уникнути податків на різні трави, почали ароматизувати своє пиво хмелем, який не оподатковувався.

У відповідь Вільгельм IV Баварський прийняв Баварський закон про чистоту 1516 року, визначивши пиво як напій, виготовлений виключно з води, ячменю та хмелю. Цей закон, відомий як Reinheitsgebot, досі впливає на німецьку пивну промисловість.

Рупп зазначає, що багато з найвідоміших американських виробників пива, таких як Адольф Корс, сім'ї Анхойзер і Міллер, мають німецьке пивоварне коріння. Це пояснює, чому американське пиво залишалося переважно світлим аж до руху за крафтове пиво в 1990-х роках.

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На думку Руппа, пиво не повинно обмежуватися суворими визначеннями. Він визначає його просто як будь-який напій, зварений і ферментований, що дозволяє пивоварам продовжувати експериментувати з унікальними смаками, такими як персиковий кисіль, шоколадний стаут і навіть стародавні винно-пивні гібриди.

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