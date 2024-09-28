Древнее, чем вы считаете: когда на самом деле появилось пиво

Хоть пиво в том виде, который знаем мы, появилось в Баварии XV века, однако пивоварение на самом деле намного старше. Его история насчитывает тысячи лет, датируясь тем же периодом, что и возникновение сельского хозяйства.

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Люди издавна любили расслабиться за бокалом освежающего пива, и эта традиция насчитывает тысячи лет: например, древние египтяне предпочитали пиво, которое было несколько терпким, похожим на современный немецкий гозе. Древнегреческий поэт Гомер также упоминал напиток под названием κυκέων (произносится как "ки-кей-овн"), который сочетал в себе виноградное вино и перебродившее зерно, пишет Phys.org.

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Но сколько лет пиву? По мнению Трэвиса Руппа, который также известен как "пивной археолог", оно невероятно древнее — возможно, такое же древнее, как и сама цивилизация. Рупп путешествует по миру, чтобы узнать, как древние культуры варили пиво, воспроизводя эти древние рецепты в своей исследовательской пивоварне. Сейчас он выдерживает две версии гомеровского напитка, которые имеют более высокое содержание алкоголя, чем большинство современных сортов пива.

"Когда я пью вино, то только для того, чтобы насладиться им с женой, — объясняет Рупп, наслаждаясь новозеландским лагером Kiwi Herman на пивоварне Vision Quest Brewing в Боулдере, штат Колорадо. — Пиво, однако, всегда было совместным опытом, объединяющим людей".

Древнейшее известное свидетельство пивоварения происходит из израильской пещеры Ракефет, где жители использовали каменные ступки для измельчения растительного крахмала, превращая его в сахар с помощью процесса, похожего на современное затирание. Затем этот сахар ферментировали в емкостях, изготовленных из волокон.

Эта пещерная стоянка датируется примерно 11 000 годами до нашей эры, что свидетельствует о том, что пиво такое же древнее, как и само сельское хозяйство.

Рупп считает, что эти ранние практики пивоварения бросают вызов современным представлениям о том, что такое пиво. В то время как современное пиво обычно изготавливается из зерновых культур, таких как ячмень, пшеница или рис, древние сорта пива включали дикорастущие злаки и другие растения, такие как корнеплоды и фрукты.

Древнейшее известное свидетельство пивоварения происходит из израильской пещеры Ракефет, где жители использовали каменные ступки для измельчения растительного крахмала, превращая его в сахар с помощью процесса, похожего на современное затирание Фото: Wikimedia Commons

То, что мы сейчас знаем как современное пиво, начало формироваться в Баварии в XV веке. Пивовары, пытаясь избежать налогов на различные травы, начали ароматизировать свое пиво хмелем, который не облагался налогом.

В ответ Вильгельм IV Баварский принял Баварский закон о чистоте 1516 года, определив пиво как напиток, изготовленный исключительно из воды, ячменя и хмеля. Этот закон, известный как Reinheitsgebot, до сих пор влияет на немецкую пивную промышленность.

Рупп отмечает, что многие из самых известных американских производителей пива, таких как Адольф Корс, семьи Анхойзер и Миллер, имеют немецкие пивоваренные корни. Это объясняет, почему американское пиво оставалось преимущественно светлым вплоть до движения за крафтовое пиво в 1990-х годах.

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По мнению Руппа, пиво не должно ограничиваться строгими определениями. Он определяет его просто как любой напиток, сваренный и ферментированный, что позволяет пивоварам продолжать экспериментировать с уникальными вкусами, такими как персиковый кисель, шоколадный стаут и даже древние винно-пивные гибриды.

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