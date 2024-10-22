Нерушимая традиция: друзья каждый четверг собираются на пиво в течение 56 лет (фото)

По словам мужчин, во время пандемии они собирались в Zoom, а для того, чтобы иметь право отсутствовать, нужно обладать "официальным" разрешением от других членов этой компании.

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Группа друзей каждый четверг вечером собираются на пиво на протяжении последних 56 лет. Об этом пишет ВВС.

Мужчин зовут Пол Хейнс, Билл Манден, Кен Кинг, Питер Тирлволл, Брайан Эйрс и Дик Коттон.

"Ни один из них не может представить, что сейчас находится где-либо в мире, ведь вечер четверга — это вечер паба еженедельно в течение последних 56 лет", — говорится в материале.

Участники группы, которым сейчас чуть за восемьдесят, утверждают, что с 1968 года они пропустили не более двух десятков встреч.

"Мы очень, очень редко пропускаем четверг. Иногда мы все в отпуске, и мы не можем справиться с этим. Мы можем остаться втроем, если станет совсем безвыходно", — рассказал инженер-электрик на пенсии Питер.

Кроме того, по словам мужчин, бывали случаи, когда они в течение года, двух или даже трех подряд встречались все вместе каждый четверг без исключений.

Походы в паб начались со студентов Кена и Пола, которые использовали свободное от учебы время, чтобы поиграть в гольф, а затем хитро выпить по пинте пива.

Друзья 56 лет каждый четверг собираются на пиво Фото: BBC

Привычка быстро превратилась в незыблемую традицию, и Кен шутил, что каждый, кто осмелится сбежать без уважительной причины, должен иметь при себе письменную справку об отсутствии, как в школе.

Численность группы менялась на протяжении многих лет, поскольку друзья, коллеги и соседи приходили и уходили.

"Когда-то мы говорили о футболе и сексе. Сейчас больше о простате и пенсии", — шутит Питер.

Группа дежурит пабы в Шеффилде и Ротерхэме, чтобы учесть географическое расположение членов компании, но они стараются оставаться верными своим любимым заведениям.

"Я бы сказал, что в среднем мы посещаем один паб чуть больше девяти лет. Большинство пабов, в которые мы перестали ходить, закрылись", — объясняет Питер. "

Даже глобальная пандемия не смогла вбить клин между ними, поскольку в течение 2020 года на несколько месяцев четверг стал виртуальной ночью пабов из-за Zoom.

"Мы все еще проводим Zoom раз в месяц, потому что не хотели бросать их после Covid", — объясняет Кен.

Друзья 56 лет каждый четверг собираются на пиво Фото: BBC

У членов этой дружной компании разные политические взгляды, но самое важное то, что они не переходят на личности и не выходят за дверь паба после закрытия.

Когда группа встретилась впервые в 1968 году, лейбористы были у власти, "Манчестер Сити" был чемпионом Англии по футболу, а Англия лишь немного не дотянула до своего первого титула чемпиона Европы.

"Несмотря на то, что со времени первой выпивки 56 лет назад у них родилось 17 детей, 33 внука и шесть правнуков, сплоченность этой вечнозеленой и жизнерадостной группы также не изменилась", — говорится в материале.

Фокус ранее писал, как британец Ричард Моррис и его жена Джой приобрели ферму Ньютон-Корт в Монмутшире после того, как им стало "скучно" после выхода на пенсию, и при этом сорвали куш.